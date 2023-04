El delantero que se apunta como titular en Universidad de Chile para el Clásico Universitario, no le quita méritos a Universidad Católica por el momento, además que sabe que ante Colo Colo el plan no salió como querían.

Este domingo Universidad de Chile debe recibir a Universidad Católica por el Campeonato Nacional, en una nueva edición del Clásico Universitario, que, en esta oportunidad, se jugará en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Un duelo en que los azules llegan luego de ocho fechas consecutivas sin saber de derrotas, pero que no quieren mirar en menos a la UC por el momento que están pasando, donde se han llenado de críticas.

"Universidad Católica ha enredado algunos puntos, pero es un gran equipo, tiene un plantel muy potente. Estos son partidos especiales y tienes que jugarlos con harta personalidad", comentó Nicolás Guerra en conversación con El Mercurio.

El delantero que será titular este domingo en la U, sabe que no pueden cometer los errores como en el Superclásico ante Colo Colo, además cree que el partido lo encuentra en una mejor condición.

"Sí, así lo siento. Estoy más preparado. Pese a que soy joven, he crecido en estos años y quiero seguir haciéndolo... El clásico con Colo Colo no fue bueno, lo quisimos plantear de distinta forma, no se dio y dimos vuelta la página", detalló.

Un partido que tuvo que ser trasladado hasta la ciudad de Concepción, con fuertes medidas de seguridad, aunque el delantero asegura que tienen que acostumbrarse a estas situaciones.

"A cualquiera le gustaría jugar de local en un estadio fijo, pero nos hemos ido acostumbrando. Nuestro equipo solo quiere que la cancha esté en óptimas condiciones, sea en Santiago o afuera. A uno le gustaría jugar estos partidos a estadio lleno, no con aforos reducidos. Nuestra gente se ha portado bien. Sólo recuerdo un castigo por un láser, algo menor si se compara con lo que vivimos en el Superclásico, que fue mucho más grave", enfatizó.