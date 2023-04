Nicolás Guerra regresó en esta temporada a Universidad de Chile, tras dos temporadas en Ñublense, con la aspiración de ganarse un puesto como titular en el equipo del técnico Mauricio Pellegrino.

Algo que poco a poco se ha ido convirtiendo una realidad, donde ha sido titular en siete de los once encuentros que llevan los azules por el Campeonato Nacional, algo que va en la línea de lo que buscaba al regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente.

"En esta etapa en el club me he sentido súper bien, muy feliz. Cuando se me presentó la oportunidad de volver, no lo dudé. Llevamos once partidos, he sido titular en siete y me he sentido con mucha confianza", comentó Guerra en conversación con El Mercurio.

En ese sentido, agradeció la etapa que vivió en Chillán con el técnico Jaime García, que logró verdaderos cambios para su carrera profesional.

"Ñublense me sirvió al mil por ciento. Allá me ayudaron a crecer a nivel personal, en mi confianza, en tener más rodaje. Me reencontré con lo que era yo. Mejoré y crecí mucho en lo personal y psicológico, y también crecí en técnica y físicamente", detalló.

Por lo mismo, estuvo dispuesto asumir cualquier desafío presentado por el técnico Pellegrino en su regreso a la U, donde se ha abierto a estar a disposición del equipo cuando lo necesiten.

"Desde chico me ha gustado aprender. En mis inferiores tuve profesores que me enseñaron harto y cuando subí al primer equipo tuve compañeros de mucha experiencia que me hicieron ver el fútbol de una manera más amplia y así lo veo hoy, porque es la forma de seguir creciendo", contó.

En esa línea ha sido fundamental todo un equipo de trabajo que tiene acompañándolo en el día a día, dejando en claro el esfuerzo y compromiso que tiene para seguir siendo titular con Universidad de Chile.

"No se puede jugar parado o en un solo lugar. Además trabajo con un personal trainer, un coach, un psicólogo deportivo, aparte del nutricionista que tenemos. No me quedo solo con el trabajo que hago en el club, potencio todo con este staff. Eso se aprende día a día", finalizó.