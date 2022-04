Universidad Católica se quedó con un triunfo pidiendo la hora ante Universidad de Chile por 2-1. Los Cruzados se hicieron fuertes en su casa y se impusieron en el clásico universitario, marcado por la muerte de Leonel Sánchez.

Durante horas de la mañana se conoció el fallecimiento del histórico goleador de Chile en el Mundial de 1962 e ídolo eterno del Romántico Viajero. El pesar era evidente en los fanáticos del Bulla, que pese a ser locales, intentaron rendirle un sentido homenaje previo al encuentro.

En San Carlos de Apoquindo se pidió un minuto de silencio en memoria de Leonel Sánchez, pero lamentablemente este se vio empañado por un grupo de hinchas de la UC, que realizaron cánticos contra la institución en uno de los momentos más dolorosos de su historia.

El hecho no pasó desapercibido ni por los comentaristas en las transmisiones y tampoco para los jugadores. Así lo dejó claro Ronnie Fernández, quien luego del encuentro y a través de sus redes sociales, disparó con todo contra los tontitos de siempre.

"Lo vivido hoy en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el minuto de silencio por don Leonel, me parece una total falta de respeto", lanzó el delantero. Y es que Leonel Sánchez no solo es historia para la U, sino para todo el fútbol chileno.

"Repudio total a esos 50 hinchas", agregó molesto Ronnie. Eso sí, Fernández también valoró a quiénes sí respetaron el homenaje al ex delantero. "No fueron todos, la gran mayoría fue muy respetuosa y se agradece de corazón. Tengamos mayor respeto a nuestros ídolos, no generemos odio en el fútbol".

Al rato de haber publicado su molestia, el barbón del ataque azul volvió a dejar un mensaje, asegurando que "no tengo doble discurso. ¡El respeto debe ser de todos lados! Hablo hoy por lo que me tocó vivir, si fuese hacia el otro lado también lo haría. Hay familia detrás de un ídolo".

Por ahora, desde Universidad Católica no se han referido al respecto ni han lamentado el actuar de sus hinchas. Una mancha triste en una despedida a una leyenda del fútbol chileno y que se encargó años atrás de darle la relevancia que hoy tiene al clásico universitario.

Revisa el reclamo de Ronnie Fernández por gritos en minuto de silencio por Leonel Sánchez en San Carlos de Apoquindo ante la UC