Para el ex jugador de Universidad de Chile, los azules han aprendido su plan defensivo, pero el único que rompe el esquema es Lucas Assadi.

Universidad de Chile sigue en busca de su formación titular para el Clásico Universitario, donde el domingo chocarán ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional, en Concepción.

En ese sentido, se espera que Mauricio Pellegrino mantenga el esquema que le ha dado el triunfo ante Audax Italiano y Everton, donde en la zona de volantes Lucas Assadi es el llamado a ser protagonista.

Algo que también piensa el ex jugador de la U, Rodrigo Goldberg, quien en conversación con Redgol, asegura que pone sus fichas en el volante.

"La U logró una estabilidad defensiva muy importante, logró dar sustancia al medio campo, el único jugador que se sale del molde es Lucas, el llamado a ser el revulsivo, el impredecible. El resto está bien armadito", comentó el ahora comentarista deportivo.

En ese sentido, cree que el volante formado en los azules puede ser clave para salir del esquema, por lo que es importante que esté en buen momento.

"Esto le puede dar un factor sorpresa, pero al frente hay jugadores de mucho peso, de los últimos años debe ser el de más experiencia de los últimos años", destacó.

Camino al título

Para muchos, de conseguir un triunfo en el clásico, Universidad de Chile se puede subir a la micro de decir que es candidata al título, algo que el histórico azul también mantiene en su pensamiento.

"De ganar efectivamente se da un paso importante, de confirmación que vas por buen camino. A veces los jugadores y entrenadores no les gusta decirlo porque significa casarse con algo. Ha demostrado solidez defensiva, capacidad para llegar al gol, si logra ganar este tipo de partidos puede ponerse, no una chapa no de candidato, pero de decir puedo ir por el campeonato", finalizó.