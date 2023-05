El ex jugador y comentarista deportivo, Patricio Yáñez, fue enfático con el trabajo de Lucas Assadi con Darío Osorio en Universidad de Chile, donde carga sus dardos con el último jugador, quien regresó a jugar en la derrota ante Coquimbo Unido.

Patricio Yáñez es drástico: "Si Osorio no mejora la verdad que no va llegar a ninguna parte"

Lo que muchos pedían en Universidad de Chile fue una realidad en el encuentro ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, aunque no salió como esperaban. Todo, porque el técnico Mauricio Pellegrino puso de titulares a la dupla de Darío Osorio y Lucas Assadi, pero nada pudieron hacer para evitar la derrota por 2-1 en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Ambos jugadores estaban latentes para la hinchada bullanguera, donde siempre se los pedía como titular al entrenador argentino, quien dio el gusto en su encuentro la noche del miércoles, pero que no salió como esperaban.

Algo que también se suma Patricio Yáñez, ex jugador y comentarista deportivo, que no dejó pasar la oportunidad para apuntar sus dardos contra Osorio, de manera que pueda entender que si no se enfoca en el fútbol, va perder el camino.

"Si este chico Osorio no mejora la verdad no va llegar a ninguna parte, para ser un protagonista con las condiciones que tiene. Va pasar completamente inadvertido y en la U, nos paramos y nos sentamos juntos para ver qué podía salir de la función de Assadi con Osorio, pero una jugada es muy poco", comentó Yáñez en ESPN Chile.

Una dura crítica que también apunta a lo que se quiere ver de ambos talentosos jugadores formados en los azules, pero que les ha costado tomar protagonismo esta temporada.

"Ellos están llamados a levantar el nivel de la U. Si tu crees que si no tienes funcionamiento ellos van a desaparecer, hay una mirada muy distinta de parte del técnico a lo que uno entiende a esta altura de lo que son Assadi con Osorio. Están llamados a levantar el nivel de la U y no lo hicieron", detalló.

Por lo mismo, cree que se está equivocando las posiciones en que son utilizados en la U, donde si siguen de esta manera, pasarán inadvertidos.

"Uno puede decir que no tienen muchos partidos, que son jóvenes. Assadi lo está metiendo tras los dos puntas, pero con tres pinceladas de Assadi y una de Osorio no basta", finalizó.