La vergüenza del Clásico Universitario dará que hablar por varios días, luego de que se suspendiera el encuentro de Universidad de Chile ante Universidad Católica, por los incidentes de un grupo de hinchas en la tribuna, quienes lanzaron fuegos artificiales a la cancha del estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Una situación que impactó al público que llegó en masa sólo para disfrutar de un partido de fútbol, en especial los niños que tenían que correr junto a sus familias para resguardar su integridad.

Un miedo que puede quedar para siempre en sus cabezas, como pasó a muchos que iban por primera vez al estadio a ver a su querida Universidad de Chile y en su recuerdo siempre estará este momento.

"Me sentí un poco mal porque venimos de lejos, venimos de Ercilla, solamente para ver al Bullita. Era mi primer partido y realmente me siento muy triste por lo que pasó hoy, me da rabia por lo que hicieron las personas", Luis Pedro Orellana.

El pequeño no fue el único que viajó para estar presente desde muy temprano en Concepción, porque en una simple vuelta se pudo ver a otros que, como él, lamentaban lo que había pasado.

"Estuvo mal porque no tenían que tirar bengalas a los jugadores. Cuando están revisando no lo hacen bien y meten cohetes. Vienen de Collipulli y me voy triste", comentó otro pequeño que esperaba las firmas de los jugadores de la U a la salida del estadio.

También susto de los que estaban justo en el momento de los fuegos artificiales, que tuvieron que arrancar.

"La verdad que vengo de Temuco y quedé con una mala vibra, porque estaba justo abajo donde tiraron los fuegos artificiales, me tuve que ir a arriba donde estaba el techito porque caían justo donde estaba. Triste porque no se pudo jugar", destacaban junto a sus familias.

Pero también hubo momentos para encontrar el lado positivo a la lamentable situación, una enseñanza para no repetir lo que vieron en Concepción y que les quede para toda la vida.

"Lamentable, más que nada, estamos con partidos de equipos regionales, ahora nos tocaba un clásico en la región, pero es lamentable. Gente que no entiende el fútbol, que no entiende lo que es la pasión por un equipo y suceden estas cosas que nos suspenden el partido. De lo poquito se rescata algo, que le podemos enseñar a los niños que eso no se hace, que el fútbol se vive de otra manera, de la manera que nos enseñaron nuestros padres".