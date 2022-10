Felipe Gallegos fue uno de los que se sumó al reclamo. Los jugadores de la Universidad de Chile no quedaron para nada conformes con el cometido del árbitro, Ángelo Hermosilla. Y fueron a hacérselo saber al cabo del partido que perdieron frente al Audax Italiano en el estadio Santa Laura por la 26° jornada del Campeonato Nacional 2022.

Y en un contacto con los medios de comunicación, el ex mediocampista del OFI Creta de Grecia refrendó los dichos de Sebastián Miranda. El DT del Romántico Viajero denunció que "no es adecuado que el árbitro sea protagonista. Y me molesta mucho que él agreda verbalmente a mis jugadores con palabras de grueso calibre. Eso creo que es grave. Que le diga 'quédate callao, malo c...' no corresponde de una autoridad. Creo que él provoca todo lo que pasó al final". Y apuntó a que el jugador agredido fue el "15", quien en los 74' ingresó en lugar del Chorri Cristian Palacios, autor de los dos goles de los laicos.

Por cierto, el futbolista que pasó por el Necaxa de México y el Unión Berlín de Alemania. "Fue así, es algo penoso. No me gusta hablar de estos temas. Es lamentable, después de muchos años que llevo como profesional jamás un árbitro me había insultado. Obviamente no lo voy a decir, pero te saca de onda que estén pasando este tipo de situaciones en el fútbol chileno", reveló Gallegos.

"No voy a decir qué me dijo. Después saldrá un informe, pero para qué seguir hablando del tema. Es complicado y delicado, prefiero no decir más porque puede haber una sanción", apuntó el futbolista, quien también militó en el Recreativo Huelva de España y el Atlético San Luis de México. "Más que un llamado de atención es poner ojo. Nosotros nos estamos jugando mucho en la parte baja, preparamos el partido durante toda la semana para que pequeños detalles marquen la diferencia en nuestra contra. No queda otra que seguir trabajando", expresó el zurdo de 30 años nacido el 3 de diciembre de 1991.

Gallegos denuncia: "Todo lo del final lo ocasionó un insulto"

Felipe Gallegos no quedó nada contento. Y se lo hizo saber al árbitro central del compromiso, Ángelo Hermosilla, a quien le apunta una cuota de responsabilidad por las discusiones ocurridas luego del encuentro.

"No me percaté de eso", dijo el oriundo de Copiapó en torno al diálogo de Ronnie Fernández con la asistente, Loreto Toloza. "Todo lo que se formó después del partido fue por un insulto. Por eso se ocasionó, queda dar vuelta la página. Vamos a prepararnos de la misma manera, Sebastián le ha hecho muy bien al grupo, prepara muy bien los partidos y nos da fundamentos y herramientas", indicó el zurdo en torno al futuro cercano del equipo, que una vez más quedó muy complicado en la zona roja de la tabla de posiciones.