El portero de la Universidad de Chile se refirió a la búsqueda de un nuevo golero, algo que fue reconocido por el gerente deportivo de Azul Azul. "Si el que viene trabaja bien, me hará crecer. Y si yo lo hago bien, lo haré crecer a él", manifestó Campitos.

Cristóbal Campos tuvo un gran desempeño en la victoria sobre la hora que la Universidad de Chile consiguió ante Unión La Calera gracias a un cabezazo del joven Bastián Tapia. El portero de 22 años respondió de buena manera en un achique ante Mathias Vidangossy, además de reaccionar rápidamente ante una pelota que desvió el argentino Emmanuel Ojeda en el camino.

La salida de Hernán Galíndez, quien fue confirmado como refuerzo del Aucas de Ecuador, le permitió a Campitos iniciar la segunda rueda del Campeonato Nacional 2022 como el número 1 en el arco de la U. De todas maneras, la gerencia deportiva de Azul Azul confirmó que está en búsqueda de fichar un golero para que compita con él.

De hecho, la concesionaria ofertó por el experimentado Miguel Jiménez, quien tiene 41 años, milita en Rangers de Talca y ya tuvo un paso por los estudiantiles hace algún tiempo. En la carpeta directiva también figuran los nombres de Leandro Cañete de Santiago Morning y el de José Gamonal, quien ataja en Fernández Vial. Sobre la opción de que se sume un contendor más para el puesto, el oriundo de Lonquén tuvo algunas palabras para entregar.

"Creo que la mayoría de las cosas dependen de uno, centrarse en uno. Si trabaja bien me hará crecer a mí. Y si trabajo bien, lo haré crecer a él. Quien venga desde afuera y sea aporte nos hará crecer a los dos. Lo mío es mejorar paso a paso", afirmó Campos en alusión a Pedro Garrido, quien quedó como el reserva, aunque no siempre está a disposición de Diego López, pues es habitualmente considerado por Patricio Ormazábal para los microciclos de La Roja Sub 20.

"Tenemos responsabilidad de cuidar el lugar en que estamos, los años que llevamos en el club que nos ha formado y que eso nos sirva para estar preparados mental y emocionalmente cuando estemos en el plantel y que no exista un excusa para poder aportar nuestro grano de arena en el futuro", cerró Cristóbal Campos, quien será el estelar en el pórtico de la Universidad de Chile cuando visiten a Deportes Antofagasta, colista absoluto del torneo.