Universidad de Chile despidió a Diego López tras una paupérrima campaña y un breve proceso que se cerró con un triste 0-0 ante Coquimbo Unido en un partido donde el Romántico Viajero se jugaba muchísimo y ni siquiera pateó al arco. En la conferencia, el uruguayo se mostró confrontacional con la prensa en lo que sería su última intervención en su paso por el Centro Deportivo Azul. Sebastián Miranda está preparando al equipo y la dirigencia ya baraja distintos escenarios.

En ese sentido, el nombre de Cristián Flaco Leiva saltó a la palestra una vez más. “Lo que pasa es que yo estoy vinculado a la U, yo hice diez años de mi vida en esa institución, me formé como jugador y como persona, después me formé como entrenador, porque yo estuve dirigiendo cinco años a la Universidad de Chile”, comentó el ex DT de Deportes Iquique a Futuro Fútbol Club de Radio Futuro.

Eso sí, aclaró que “soy súper sincero, en esta pasada a mí no me llamaron directamente, pero yo converso siempre con la gente de la U, no soy un desconocido para la U y es por eso que repito lo mismo, en algún momento los caminos se van a cruzar y yo estoy abierto. Son desafíos en la vida, los diez años que pase en la institución, soy un agradecido y en este momento que es difícil, claro que uno quiere aportar y es tu trabajo”.

Finalmente, ni siquiera se negó a ser asistente de Sebastián Miranda para apoyarlo con su experiencia. “Ahí entramos en el fútbol ficción, pero yo trabajé de ayudante de Bernardo Redin en una sub 23, segundo ayudante en la Copa América con Reinaldo Rueda, fue tercero con Juan Antonio Pizzi, fui técnico principal en Sudamericanos y Mundiales. Yo nunca me he cerrado nunca a nada, seguramente cuando lleguen las oportunidades concretas, para no hacer ficción, uno lo va analizar y eso pasa siempre por las convicciones y momento en el que uno está”, remató.

Por ahora, la dirigencia de Azul Azul se debate entre tres alternativas: dejar a Sebastián Miranda hasta que termine el Campeonato Nacional, ir por Ronald Fuentes o bien por Pablo Vitamina Sánchez.