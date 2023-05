Cecilia Pérez responde al Ministerio del Interior: "El enemigo no es la U ni los clubes, son los delincuentes"

Cecilia Pérez tomó la palabra en Universidad de Chile para responderle al ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, quien apuntó al club azul tras los graves incidentes con agresiones y pirotecnia descontrolada de un grupo de encapuchados, que obligaron a suspender el Clásico Universitario frente a la Católica que se jugaba en el estadio Ester Roa de Concepción.

Según Monsalve, la U como club organizador cometió al menos siete faltas graves en lo que respecta a la seguridad para realizar el espectáculo deportivo. La vicepresidenta de Azul Azul responde molesta.

“Son lamentables las declaraciones del subsecretario. El enemigo no es la U ni los clubes de fútbol, sino que los delincuentes que cobardemente se encapuchan para cometer delitos dentro de los estadios (…) Él se equivoca quién es su enemigo. Tenemos la voluntad no sólo de buenas intenciones, sino de accionar para que vuelva la tranquilidad a los estadios, pero solos no lo podemos hacer”, dijo Pérez.

La dirigente del Chuncho agrega: “y son miles de hinchas los que se ven imposibilitados de apoyar a sus clubes, en este caso a la U, producto de 20-40 encapuchados que cometen delitos. No sabemos cuáles serían esas tremendas siete faltas graves, no hemos sido comunicados por ninguna institución publica del Ministerio del Interior”.

“Tenemos la tranquilidad de haber cumplido con la ley y lo que solicitó la Delegación Presidencial del Bío Bío. Se nos solicitaron 350 guardias y tuvimos 357, uno cada 60 personas. Hay cosas que son innegables como los fuegos de artificio dentro del recinto, eso no lo vamos a negar. Pero por sentido común y por ley, es el Ministerio del Interior el que tiene el mandato legal de que no se comercialicen estos artefactos”, complementa.

Por otro lado, fue consultada por la crítica a que las cámaras del estadio Ester Roa no son de la mejor calidad para hacer seguimiento a posibles incidentes y los responsables.

“Si las cámaras tienen mala calidad, ¿por qué se sigue jugando ah? Si es un recinto público, por qué no han existido los recursos públicos para modificar esa central de cámaras. Nuevamente el subsecretario tirando la pelota donde no corresponde. Con sus declaraciones los delincuentes quedan felices”, manifestó Cecilia Pérez.

La vicepresidenta de Azul Azul sentencia que “lo que se está viviendo en los estadios, no es ni más ni menos de lo que viven todos los chilenos. El subsecretario puede estar muy tranquilo porque día y noche tiene Carabineros resguardando su seguridad. ¿Pueden tener los chilenos esa seguridad? La respuesta es no”.