Para el ex jugador de Universidad de Chile y la selección chilena, los responsables no son un número menor organizado, además que asegura que hay que atacar sus negocios fuera de los estadios.

El Clásico Universitario suspendido en Concepción entreUniversidad de Chile y Universidad Católica por el Campeonato Nacional sigue dando que hablar, mientras la ANFP toma nuevas medidas y determina una fecha para seguir jugándolo.

Es que los hechos de violencia en el estadio Ester Roa Rebolledo colmaron la paciencia de muchos que quieren terminar de una vez por todas con estas situaciones.

Uno de ellos es Jean Beausejour, quien hizo un particular análisis en radio ADN, por los hechos que determinaron la suspensión del encuentro en Concepción.

"Lo que nos está pasando no tiene que ver con este partido y esto tiene que ver con las famosas placas tectónicas que van acumulando energía y llega un momento en que no pueden seguir acumulando más. Es ahí donde suceden los grandes terremotos. Acá se venía acumulando energía de gente que no les gusta para nada el fútbol y que tienen un negocio aparte", comentó el ex Universidad de Chile.

En ese sentido, llama la atención de las autoridades, porque detalla que tras esto hay un grupo grande y no reducido como muchos quieren hacer creer.

"Me distancio de los que dicen 'por unos pocos', no. Si fuesen pocos, sería mucho más fácil controlarlos e incluso con las políticas actuales que tenemos estarían identificados y estarían donde corresponde. No son pocos, esa es la verdad y debemos sincerar el debate, son bastantes", enfatizó.

Por lo mismo, cree que hay temas más allá de lo que pasa dentro de los estadios que también son parte de los problemas que se deben atacar.

"El fútbol es un patrimonio de la sociedad, no de unos pocos. Hoy día mismo hay que dejar cualquier cuña facilista, cualquier cuña para la galera, si no unirnos como un cuerpo para actuar contra estos tipos, porque a estos tipos no les importa su club, no les importa el fútbol, les importa el negocio chico que deben tener, vaya a saber uno en qué ámbito", finalizó.