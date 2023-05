Esta mañana se realizó una reunión de trabajo por los hechos de violencia ocurridos el domingo en el Clásico Universitario, donde Universidad de Chile recibió a Universidad Católica en Concepción, y el partido tuvo que ser suspendido por la invasión de hinchas en sectores del reducto y el lanzamiento de fuegos artificiales hacia la cancha.

La junta fue liderada por el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, el ministro de Deportes Jaime Pizarro, la subsecretaría de Deporte, Antonia Illanes, además de la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas.

"Primero queremos decir, como lo hemos repetido, que al Estado le corresponde regular y hacer cumplir las leyes que permitan garantizar seguridad al interior de los recintos deportivos. Durante el fin de semana, el club deportivo organizador del clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, a lo menos, cometió siete infracciones. O sea obligaciones que el Estado estableció para cumplir con la garantía de que el proceso deportivo se llevara de forma ordenada y segura", comentó Monsalve tras la reunión.

En ese sentido, la autoridad carga sus palabras contra el club Universidad de Chile, como organizador del espectáculo, y la responsabilidad que deben asumir ante los hechos ocurridos el fin de semana.

"Hay siete infracciones a lo menos que el club organizador cometió. De quién es la responsabilidad de impedir y por tanto controlar el ingreso para que las personas que ingresan correspondan a personas que puedan ingresar al estadio es del club deportivo e ingresaron que no debían ingresar al estadio, esa es una falta del club deportivo organizador. Puede entrar porque previamente Estadio Seguro y el Delegado Presidencial, que finalmente autoriza la realización, establece prohibiciones de ingresiones sobre qué elementos no se pueden ingresar", destacó.

"Las prohibiciones eran claras y precisas. A pesar de eso, el club organizador, ya sea por negligencia, el ingreso de elementos que colocan el riesgo de la integridad física de personas que concurren a un estadio deportivo. Hay faltas graves del club, a partir de la reunión de trabajo estamos instruyendo al delegado presidencial iniciar procesos sancionatorios de manera rigurosa, severa y rápida", enfatizó.

El rol de Estadio Seguro

Tras la reunión por la violencia en los estadios, el ministro Monsalve también se refirió a la situación de la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, aclaró el rol que tiene su oficina con respecto a los eventos deportivos.

"Sí, se mantiene. Es importante aclarar los roles. Estadio Seguro no autoriza ni rechaza la autorización de un partido de fútbol. Estadio Seguro no tiene facultades ni de fiscalización ni de sancionar con lo que ocurre en el marco de un partido de fútbol. Lo que sí puede hacer, lo faculta la ley, es poder hacer recomendaciones, que ni siquiera son vinculantes recomendaciones, que en casa uno de los eventos se hacen. De hecho, si se hubiesen seguido las recomendaciones por parte del club organizador, que hizo Estadio Seguro, los hechos del fin de semana no habrían ocurrido", comentó.

En ese sentido, asegura que hay que ser bien claro con quién correspondía ver los temas de seguridad, que desencadenaron una lluvia de fuegos artificiales con personas heridas en Concepción.

"Ingresar bengalas, o evitar que ingresaran, cuestión que estaba prohibida, es responsabilidad del club organizador e impedir personas que no deben ingresar a los eventos deportivos, la ley establece que la responsabilidad es del club organizador. Si hay que cambiar la ley, vamos abrir la ley en el mes de mayo, para recibir propuestas para cambiar el marco institucional y normativo de estos eventos", finalizó.