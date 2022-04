Carolina Coppo, directora de Azul Azul, se va en contra de Michael Clark: "No es apto para la presidencia de la U"

Universidad de Chile no pasa por un buen momento deportivo y las cosas también se ven complicadas a nivel dirigencial. El ingreso de Cecilia Pérez, exministra del Deporte, al directorio de Azul Azul generó respuestas negativas de todos lados, generando incluso la salida de una directora.

La labor del presidente de Azul Azul, Michael Clark, también ha recibido críticas. Los representantes de la casa de estudios, Carolina Coppo y Andrés Weintraub, votaron en contra de Clark durante las elecciones que lo mantuvieron a cargo de la concesionaria.

Coppo ha hecho públicos sus desacuerdos con Clark. Ahora, en una entrevista con La Tercera, la directora de Azul Azul cuestionó la gestión del actual presidente de la concesionaria. "Estimo que Mike Clark no es apto para la presidencia de la U", dijo Coppo, y argumentó que el ingeniero "ha sido distante de la hinchada y respecto a los miembros del directorio".

"El presidente de la U tiene que tener un perfil distinto, mayor empatía con la hinchada y estar dispuesto a informar lo que pasa. Tiene que estar dispuesto a enfrentar los problemas cuando se hacen públicos, hacerse responsable de ellos. Puede que lo haga en la interna, pero lo importante es que lo haga a la comunidad. Él no tiene esos intereses", manifestó Coppo.

La directora aprovechó de dejar claro que no le gusta el trabajo hecho por Luis Roggiero, gerente deportivo de la U. "Los resultados que están a la vista. Por la mala elección de refuerzos. Esto no es nada personal. Es cosa de ver los resultados y cómo quedó conformado el equipo desde que llegó Luis Roggiero. El equipo está mal constituido, descompensado. Se necesitan refuerzos en todas las líneas. Por los resultados, parece no haberlo hecho bien", argumentó Coppo.

"Las decisiones relevantes del club en lo deportivo solo las toma Michael Clark con Luis Roggiero", criticó la abogada.

El momento deportivo de la U

Tras una lucha por encontrar estadio, Universidad de Chile finalmente se puso al día en el Campeonato Nacional. Los azules fueron derrotados por 2-0 por Audax Italiano en Valparaíso y quedaron a dos puntos de ubicarse en zona de descenso.

El resultado sentenció la salida de Santiago Escobar y deja a Universidad de Chile muy complicada en la tabla. Los azules tuvieron una situación parecida el año pasado, cuando un agónico triunfo ante Unión La Calera los salvó de descender directamente.

Coppo analizó las circunstancias que han llevado a la U hasta este duro momento. "Creo que se han tomado malas decisiones. También hemos tenido mala suerte. Se han tomado malas decisiones en cuanto a los entrenadores que se han elegido estos años. Se han tomado malas decisiones al momento de echarlos y también en relación a los refuerzos que se han ido contratando a lo largo de las renovaciones del equipo. Creo que también influye, porque una cosa lleva la otra, es que desde hace un tiempo atrás no hay un proyecto bien pensado, a largo plazo, al cual adscribirse y por el cual ser leal".

¿Piensan en demandar al club y recuperar el nombre? "Se ha reflexionado acerca de las posibilidades que hay al respecto. De los directores, Weintraub es ingeniero y yo soy abogada. Yo soy la que hace hincapié en que no es llegar y demandar. A mí me gustaría que esa demanda, de existir, fuese acogida. Además, hay que considerar que ese juicio está sometido a arbitraje. Habría que configurar un incumplimiento. Por eso es importante determinar cuáles son las obligaciones que asume Azul Azul", manifestó Coppo.