Universidad Católica se encuentra en Perú realizando los trabajos de pretemporada con la misión de cimentar un 2024 que deje atrás las irregulares campañas de La Franja en los últimos años. A la cabeza de la UC estará el capitán y reciente tetragoleador del fútbol chileno, Fernando Zampedri.

El delantero y a estas alturas ídolo cruzado será el capitán de la Católica con un objetivo personal: conseguir al menos 16 goles que le permitan alcanzar a Rodrigo Barrera como el máximo anotador en la historia de La Franja.

“Para nada (no siento presión por el récord). Yo solamente lo disfruto. Sé la posición en la que estoy y yo sólo trato de llevar al equipo para adelante, que es lo primordial. Después eso llega con el juego colectivo.”, dijo Zampedri a La Tercera.

Agrega que “no me fijo en eso. Sé que los hinchas están un poco interesados en eso y lo respeto. Pero ya he pasado a muchos históricos de este club, que también los respeto mucho. Yo sólo hago mi camino y me voy a ubicar en la posición que me merezco. Hay que seguir trabajando duro para eso. Ojalá estar en el primer lugar”.

Tetragoleador y por más

Sobre la misma, y respecto al título de vigente tetragoleador del fútbol chileno, el atacante oriundo de Entre Ríos, Argentina, sostiene que “cuando llegué me entregué al 100 por ciento al club, quería seguir mejorando como futbolista. El primer año se me dio ser goleador, ser campeón y ahí compraron mi pase por tres años. Ahí la cabeza se focalizó en seguir queriendo obtener cosas. En lo personal era querer seguir saliendo goleador y campeón, y se volvió a dar. Qué jugador no va a tener la energía para querer seguir siendo goleador siempre”.

Añade que “estoy feliz de conseguir eso, de ser el primero en ese lugar. Esas cosas también son lo que me llevan a no irme de Chile. La gente me tiene mucho respeto, siendo de Católica u de otros clubes. Eso se valora mucho”.

El regreso de Castillo

Por otro lado, fue consultado por el regreso de Nicolás Castillo a Universidad Católica, una de las opciones como compañero en ataque. El nacional la tendrá difícil para recuperar su juego tras las lesiones y la trombosis que casi le cuesta la vida, además de tener que dejar atrás las polémicas por su personalidad.

“Es bueno que Nico esté con nosotros en el plantel. Hoy tiene la posibilidad de firmar contrato con el club, de estar con nosotros, de ser una posibilidad para el cuerpo técnico. Él está predispuesto a ayudar, a poner su granito de arena como todos nosotros, para que nos vaya bien. Feliz de que esté acá, en su club tan querido. Le daremos una mano para que le vaya bien”, manifestó El Toro.

Fernando Zampedri sentencia que “él con la responsabilidad que tiene ahora, de que puede jugar, ya va a estar pensando en otra cosa y no en polémicas. Nosotros hablamos harto con él. Él es una persona grande también, siente muchos los colores y lo respetamos, pero creo que esas cosas no van a volver a pasar”.

