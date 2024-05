Con la llegada de Tiago Nunes a la dirección técnica, en Universidad Católica no sólo se reencontraron con los triunfos, también escalaron varios puestos en la clasificación, para ser hoy los escoltas del líder Universidad de Chile. Sin embargo, quieren ir por más.

Para ello, desde Cruzados ya comienzan a observar el mercado de pases, en busca de sumar nombres importantes para el segundo semestre, en busca de ir derechamente a la pelea por el título, y tal parece que ya tienen a alguien en carpeta.

El periodista Gonzalo Fouillioux dio a conocer en el programa Balong Radio el nombre del jugador que tienen en la mira Los Cruzados para cuando se abra el libro de pases en Chile, donde los clubes podrán incorporar hasta tres refuerzos.

“Me llegó el nombre de Tomás Alarcón y no he podido chequear si es real que la Universidad Católica lo va ir a buscar, me llegó ese nombre“, afirmó el comunicador sobre el posible fichaje.

Tomás Alarcón encontró continuidad en el Cartagena de España (@FCCartagena_efs)

Así fue la temporada de Alarcón: el refuerzo que busca la UC

El volante surgido en O’Higgins vive su tercera experiencia en el fútbol español. Tras un buen comienzo en Cádiz, finalmente lo cedieron al Zaragoza en 2023. Para la siguiente campaña, fue nuevamente enviado a préstamo, esta vez al Cartagena, con el que logró salvarse del descenso en la Segunda División.

En la presente temporada, Tomás Alarcón disputó un total de 2.524 minutos en cancha durante 35 encuentros, dos de ellos por Copa del Rey. El chileno registra un gol y una asistencia, además de recibir 15 tarjetas amarillas.

En la actualidad, el volante tiene contrato hasta el 30 de junio del presente año, por lo que posterior a esa fecha, se convertirá en agente libre. Sin embargo, ya avisó en diálogo con TNT Sports que “siempre le dije a mi representante que no quería escuchar nada de Sudamérica“.

“Siempre fue quedarme acá a pelearla para optar un puesto en la selección, que es lo que tanto quiero. Y más ahora que pude presentar mis papeles para sacar el pasaporte español, que me abre muchas más puertas en Europa“, aseguró Alarcón en el programa Todos Somos Técnicos.

¿Les gustaría ver a Tomás Alarcón como refuerzo para Universidad Católica? ¿Les gustaría ver a Tomás Alarcón como refuerzo para Universidad Católica? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.