El regreso de Diego Buonanotte a Universidad Católica fue rápidamente descartado en San Carlos. José María Buljubasich, gerente deportivo de los cruzados, afirmó que el ciclo del volante en la UC está más que cerrado. ¿La razón? Pues que en la precordillera hace rato que dejaron de jugar con un 10 clásico en el equipo.

“Yo sé que la gente de Universidad Católica lo quiere mucho a Diego Buonanotte, pero la verdad es que a partir de 2019 el equipo dejó de jugar con enganche (…) Podemos estar de acuerdo, nos puede gustar o no, pero esa posición desapareció. Por lo tanto la función que Diego cumplía, hoy no sirve mucho”, afirmó el Tati en charla con TNT Sports.

Estas palabras del dirigente tuvieron su respuesta inmediata por parte del jugador, quien en la misma casa televisiva salió en defensa del puesto de enganche en el fútbol. Para Buonanotte, es un puesto que todavía aporta mucho a los equipos.

“Dijo que Católica no jugaba con enganche desde el 2019, y está bien. Pueden jugar así, pero de arranque, porque después igual en el segundo tiempo, cuando las cosas no van como el equipo o el técnico espera, sin tener el control del partido, ponen un enganche. Si tienen a uno en el banco, lo ponen. Incluso hasta a los ‘9′ de área lo tiran un poco atrás para que haga de enganche. Entonces, se sigue utilizando”, afirmó el argentino.

En ese sentido, el ex River Plate sostuvo que “a mí me da un poco de nostalgia, porque me crie jugando en esa posición. Después, obviamente fui modificando mi juego, siendo más mediapunta, que me sienta bien también, o extremo derecho, que me ha tocado en el último tiempo igual. Me adapté siempre. Un profesional tiene que adaptarse a otras posiciones”.

Para finalizar y viendo las opciones que le depara el futuro, el volante declaró que “estamos viendo, tratando de analizar, hay algunas cosas dando vuelta. Hay que tomar la mejor decisión. Veremos cómo se dan estos últimos días. Antes del fin de semana tengo que tomar una decisión”.

¿Cuánto jugó Diego Buonanotte en Universidad Católica?

Desde el 2016 hasta el 2022, el volante argentino jugó un total de 189 partidos en la UC, con 34 goles anotados y 40 asistencias entregadas. Con los cruzados Buonanotte ganó cinco títulos de Primera División y cuatro Supercopas.

