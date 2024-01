La vuelta de Diego Buonanotte a Universidad Católica es algo que ha dado vuelta por la cabeza de los hinchas cruzados en este mercado de pases. El volante argentino está buscando club tras terminar contrato con Unión La Calera y son varios los que piensan en un “the last dance” en San Carlos tras su adiós a mediados del 2022.

El propio jugador le mandó “guiños” a la dirigencia cruzada para un posible regreso hace algunas semanas, cosa que finalmente fue analizada por el propio José María Buljubasich, gerente deportivo de los cruzados.

Como invitado en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, el dirigente descartó cualquier atisbo de posibilidad de volver a ver a Buonanotte con la camiseta de la UC. En simple, para el Tati su ciclo en el club está más que cumplido y hasta dio razones futbolísticas para esa postura.

“A mí me toca siempre responder esto. Yo sé que la gente de Universidad Católica lo quiere mucho a Diego Buonanotte, pero la verdad es que a partir de 2019 el equipo dejó de jugar con enganche”, afirmó el Tati.

En ese sentido, el ex portero declaró que “podemos estar de acuerdo, nos puede gustar o no, pero esa posición desapareció. Por lo tanto la función que Diego cumplía, hoy no sirve mucho”.

“Al equipo mal no le fue, porque se ganaron títulos en 2018, 2019, 2020 y 2021. La posición de Diego en esos títulos no estaba, y su ciclo se cerró, al igual que otros ciclos. Cuando se cierran los ciclos, no hay mucha necesidad de volver a abrirlos”, concluyó.

Cabe recordar que Buonanotte jugó 31 partidos en Unión La Calera entre Campeonato Nacional y Copa Chile. Anotó tres goles y entregó seis asistencias en 1851 minutos de acción.

¿Cuánto jugó Diego Buonanotte en Universidad Católica?

Desde inicios del 2016 hasta mediados del 2022 el argentino jugó un total de 189 partidos en la UC, con 34 goles anotados y 40 asistencias entregadas. Con los cruzados Buonanotte ganó cinco títulos de Primera División y cuatro Supercopas.

