¿Aló, U Católica? Diego Buonanotte no renovará con La Calera y quedará libre en 2024

Diego Buonanotte tuvo continuidad en Unión La Calera durante 2023, pero su temporada no fue tan buena. El mediocampista, ahora chileno, fue titularísimo para el equipo que hoy comanda Martín Cicotello, y pese a eso su salida a fines de este año parece ser un hecho.

El Enano termina contrato con el cuadro cementero el próximo 31 de diciembre. Todo indica que no renovará con la institución, y su posible regreso a Universidad Católica fue tomando fuerza con el correr de las horas. El periodista argentino Adriano Savalli entregó más detalles al respecto.

Según el comunicador, “todo indica que Diego Buonanotte no va a continuar en Unión La Calera. Su contrato vence el 31 de diciembre y, salvo un cambio rotundo, se espera que no sea renovado”. Pero eso no fue todo, ya que también agregó nuevas informaciones con el correr de las horas.

“ACLARACIÓN: Diego Buonanotte es el que tiene la intención de no continuar en Unión La Calera, según la información que manejo. La idea es un cambio de aire y escuchar otras opciones en Chile. No se esperan mayores novedades hasta el final del torneo”, añadió sobre el mediocampista.

Un potencial regreso a Universidad Católica no suena descabellado. De hecho, en agosto pasado, el periodista Marco Escobar de DSports aseguró que el jugador está abierto a volver a San Carlos de Apoquindo. Más si se reencuentra con Nicolás Castillo, cuyo regreso a las canchas con la UC es una opción viable.

“¿Quién fue la mejor dupla de Nicolás Castillo en la UC cuando fueron campeones? Buonanotte termina contrato a fin de año con La Calera. No vería con malos ojos volver a la UC”, aseguró esa vez el reportero de Directv.

Lo que es cierto es que todo dependerá de Nicolás Núñez, quien ya comenzó con la conformación de su plantilla en 2024. Un eventual regreso del Enano, o la contratación definitiva del oriundo de Renca, están en sus manos.

¿Cuáles fueron los números de Diego Buonanotte en 2023?

Buonanotte fichó con Unión La Calera a principios del 2023, luego de salir de Sporting Cristal. En la presente temporada jugó 29 partidos, entre Campeonato Nacional y Copa Chile, y anotó tres goles y brindó seis asistencias. En 1805 minutos (62,2 por encuentro en promedio) recibió solo tres amarillas.

¿Cuál es el palmarés de Buonanotte en Universidad Católica?

Diego Buonanotte jugó en Universidad Católica entre julio del 2016 y junio del 2022. En esos seis años, el Enano fue campeón en nueve ocasiones; ganó cinco Campeonato Nacional y cuatro Supercopa. Es el jugador extranjero que más títulos ha ganado en la historia de la UC.

