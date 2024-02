Guillermo Soto, lateral formado en Universidad Católica, fue presentado por cruzados oficialmente. Tras pasos por Argentina y Rusia, el defensor vuelve a vestir la polera de la Franja con el objetivo de sumar y aportar al equipo dirigido por Nicolás Núñez.

Cuando fue consultado por el paro de futbolistas por parte de Sifup, afirmó que “esperamos que el paro se pueda resolver lo antes posible para empezar el campeonato. Estamos con ganas de comenzar y preparándonos para jugar. Esperemos se llegue a buen puerto y se levante“.

Tras su regreso a Católica, Soto enfatizó que “me he sentido cómodo desde el primer momento, agradecerle el apoyo al hincha, vamos a trabajar para que sea un tremendo año“, inició.

“Estoy contento, segunda vez que tenía la invitación de vestir esta camiseta. La primera, por diversos motivos, no se pudo concretar. Ahora no podía dejarla pasar, uno de mis sueños era volver a vestir esta camiseta, no podía dejarla pasar”.

El nuevo jugador de Católica la tiene clara y aseguró que “nuestro objetivo es ser protagonistas del torneo. Tenemos un desafío internacional importante, y a nivel personal, quiero estar en la órbita de la Selección, es uno de mis desafíos más importantes. Estando en un club grande como Católica, aumenta mis posibilidades”.

También habló Buljubasich

El gerente deportivo de Cruzados habló sobre varios temas, inició con el mercado de fichajes “Kuscevic no va a llegar a Católica, es una realidad”, además agregó que “lo de César Pérez está sin novedades” y que “hay tiempo para evaluar a un jugador más y si hay tiempo podrían ser hasta dos”.

Además, se refirió al paro de futbolistas y destacó que “como club no podemos hacer un juicio de valor respecto al paro y queremos manifestar que cuando se hable del paro no solo se hable de los seis extranjeros, que hablen de todo lo que hay detrás, pareciera ser que el tema solo se reduce a eso, hay otros puntos y temas en otras categorías también”.

“Nosotros, cuando se votó por el aumento del cupo, votamos por mantener cinco, votamos seis y cinco. Respecto a la conformación del plantel, no creemos que necesitamos si o si los seis extranjeros, necesitamos armar el mejor plantel posible, independiente si son extranjeros o no”, cerró.

