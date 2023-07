Universidad Católica sigue intentando fichar a Guillermo Soto para reforzar así el sector derecho de la defensa. Los cruzados no quieren quedarse solo con Byron Nieto en esa posición y por eso apuntan al seleccionado nacional, que ha sido titular constante al otro lado de la cordillera.

Pero la negociación no ha sido fácil, pese a que los argentinos adeudan una parte de la transacción por Soto desde Palestino. Y es que el Globo quiere recibir dinero fresco por quien consideran uno de sus grandes precios y ambos clubes parecen lejos de un acuerdo.

Sin embargo, la última información surgida desde Buenos Aires es que Huracán le solicitó a la UC a uno de sus grandes valores exportables para poder entregar a Guillermo Soto: Alexander Aravena.

Eso sí, la idea no gustó en San Carlos de Apoquindo, ya que rápidamente rechazaron la chance. Y es que tras el reconocimiento de la deuda por parte del club argentino, el valor del jugador cayó a unos 350 mil dólares, que se distancia mucho de lo que hoy en día vale Alexander Aravena, que según Transfermarkt vale unos 3,5 millones de dólares.

Así las cosas, la UC realizó una contraoferta, en donde le ofrecen a los argentinos a Byron Nieto o Guillermo Burdisso. Ambas chances las estaría viendo la directiva de Huracán, aunque a priori se distancia bastante de los objetivos que quería el club trasandino.

“Sé que tengo el plantel que hay hoy y no hay ningún refuerzo confirmado. Estoy muy contento con lo que hay acá. El mercado de pases cierra pronto y yo llegué en estas condiciones, estoy muy feliz con el plantel que hay”, señaló Nicolás Núñez en su presentación como DT de la Franja.

En tanto que José María Buljubasich destacó que “la idea de reemplazar que sea alguien que le de un salto de calidad al equipo y si no existe ese jugador porque no se puede traer, porque no quiera venir, a veces prefiero quedarnos con el plantel que queremos”.