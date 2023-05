No + violencia

Los hechos de violencia vistos el pasado domingo en Concepción en el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica se siguen masticando. Han pasado varios días desde lo sucedido en el Ester Roa y todavía se analiza qué diantres tenían en la cabeza los responsables de suspender el partido.

Uno que habló al respecto fue Byron Nieto, lateral de Universidad Católica y quien inició ante la U su primer partido como titular en este 2023 de la mano de Ariel Holan.

El jugador de la UC declaró en conferencia de prensa que “al equipo lo estaba viendo bien, estábamos cómodos, el ambiente estaba lindo, pero había que cuidar la integridad física de las personas”.

“Necesitamos más seguridad, estamos en riesgo. Es fácil saltar a una cancha, en Concepción era saltar un pedazo de vidrio. Queremos que las familias vayan tranquilas al estadio”, agregó Nieto en San Carlos de Apoquindo.

En ese sentido, Nieto sostuvo que “el partido de la U ya pasó, estamos 100% enfocados en Huachipato. El equipo se ve bien, nos hemos entregado al 100% (…) Hemos entrenado para contrarrestar lo parejo que son, estamos bien preparados”.

A la hora de analizar su rendimiento deportivo, el ex Deportes Antofagasta concluyó que “ha sido un período de mucho aprendizaje, trato de aportar con mi grano de arena. Soy hincha del club además, quiero que el equipo gane siempre. Me he sentido súper cómodo”.

Universidad Católica de momento marcha cuarta en el torneo con 19 puntos, a tres unidades del puntero Huachipato. La UC enfrentará justamente a los acereros en su próximo partido en el torneo, el miércoles 10 de mayo desde las 20:30 horas en el Estadio Santa Laura.