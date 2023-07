Tras la salida de Ariel Holan de la Universidad Católica, rápidamente comenzaron a circular varios nombres para reemplazar al técnico argentino. La UC vive una verdadera crisis futbolística, por lo que se trata de un desafío complejo para cualquier entrenador que decida tomarlos.

Y quien ganó ventaja en ese aspecto es Nicolás Núñez. El DT, campeón con Magallanes de la Copa Chile, Primera B y Supercopa, dejó hace unos meses la banca carabelera, para ir a perfeccionarse a Europa. Sin embargo, ese descanso podría durar poco si es que le llega una oferta de San Carlos.

Núñez, en declaraciones a Radio Agricultura, no se cerró a ninguna chance y si bien explicó que está recién comenzando su aventura por el territorio europeo, si tiene ganas de volver a ponerse el buso y dirigir a un plantel, ya sea en Chile como en el extranjero.

“Sobre supuestos es difícil hablar. Cuando salí de Magallanes dije que me iba a tomar un tiempo, viajé y llegué recién hace una semana. Estoy en ese proceso, conversando con el cuerpo técnico, viendo opciones, pero abierto a volver a estar dirigiendo. No me quiero referir sobre un club en específico”, explicó.

Además demostró que tiene claro que puede volver a tomar un club en Chile, ya que el requisito era que no podía dirigir hasta el término de la primera rueda.

“Se cumple la fecha de reglamento ahora también, así que yo sabía que en algún momento en Primera División se podían dar opciones, o afuera como hemos estado viendo, pero ya estoy vigente para ir a cualquier lado a dirigir”, destacó.

Núñez alcanzó a dirigir 99 partidos a Magallanes, sumando 42 triunfos, 32 empates y 25 derrotas, alcanzando un rendimiento por sobre el 53%, el cual lo posicionó como uno de los DT de moda en el arranque de esta temporada.