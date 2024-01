Nicolás Castillo deja con la boca abierta a Sebastián Pérez: "Me sorprendió su potencia"

Sebastián Pérez está de vuelta en Universidad Católica para buscar una revancha. Luego de ir a Unión Española, el portero volvió a los Cruzados para la temporada 2024, donde una de las cosas que lo ha sorprendido es Nicolás Castillo.

El delantero estuvo trabajando en 2023 para sumarse al plantel y este año ya logró su retorno a la acción, el que ilusiona en la interna. Así lo reveló el guardameta, quien en conversación con ESPN dio detalles de lo que será su paso por la UC en esta campaña.

Sebastián Pérez recalcó que “quiero quemar etapas, hacer una muy buena pretemporada por la lesión en la última parte del 2023. Quiero sentirme muy bien, cada día me siento mejor para empezar el campeonato”, lanzó.

“Esta segunda etapa el único provecho que tengo es que conozco el club, sé cómo funciona, la caja de resonancia cuando las cosas no van bien. Tengo la experiencia del o que me pasó en ese año y medio, con el equipo en todos los procesos”, añadió.

De hecho, Sebastián Pérez aprovechó de meterle presión a sus compañeros. “Hay que aspirar a ser un gran equipo, conocernos bien. Tenemos el torneo local, la pre Sudamericana que es muy importante para nosotros. Está claro que tenemos que pasar sí o sí a la fase de grupos, pegó mucho lo del año pasado, así que esperamos que se pueda concretar”.

Sebastián Pérez se ilusiona con Nicolás Castillo

Sebastiá Pérez también aprovechó para hablar de lo que será la temporada 2024, donde varios refuerzos han dado que hablar. “Han llegado muy buenos jugadores en la U y Colo Colo. Everton también, con buenos nombres. Se verá un campenoato muy parejo, pero esto no es por nombre, sino por rendimientos y lo que se entrega día a día”.

Pero tras ello, Zanahoria dedicó palabras a los delanteros de Universidad Católica. Ahí, si bien valoró al capitán, recalcó que quedó sorprendido con el nivel de Nicolás Castillo.

“De Fernando Zampedri (destaco) el olfato goleador que tiene. Cuando jugamos en contra vemos que no la toca mucho en el partido, pero le queda una o dos”, señaló.

Sobre Castillo, Sebastián Pérez fue claro. “Nico me sorprendió la potencia que tiene, la definición. No había sido compañero deél y es lo que me ha sorprendido hasta el momento. Define muy bien en balón”.

¿Cuáles fueron los números de Sebastián Pérez en 2023?

Pese a sufrir una lesión en las últimas jornadas, Sebastián Pérez logró disputar un. total de 25 partidos oficiales con Unión Española en la temporada 2023. En ellos recibió 22 goles y mantuvo 10 veces su arco en cero, llegando a los 2.193 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Universidad Católica disputará su segundo amistoso de la pretemporada este fin de semana. El domingo 21 de enero desde las 16:00 horas los Cruzados enfrentan a Alianza Lima.

