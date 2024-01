Antes de salir de Universidad Católica, Matías Dituro aparecía como una opción para el arco de la selección chilena. El golero recibió su carta de nacionalización en 2023 y se ilusionaba con defender la portería nacional, pero lo cierto era que un llamado a la Roja no era posible.

A pesar de que no tenía problemas con su nacionalización, sí había una piedra de topa en cuanto a la selección. El paso de Dituro por Chile fue interrumpido por su préstamo al Celta de Vigo y eso arruinaba sus planes en la Roja, aunque él lo desconocía. Ahora, el portero habló con TNT Sports sobre el caso.

“Yo cumplí los requisitos para nacionalizarme chileno. Cuando voy a préstamo a Celta, me voy en junio y vuelvo en mayo, pero la FIFA te exige que tienes que estar cinco años consecutivos sin cambiar de federación, entonces yo al cambiar podía nacionalizarme, pero no ser opción para la selección chilena”, contó.

“De eso nos enteramos después”, lamentó. Según sus palabras, ya había sido contactado por la Roja. “La idea era citarme, pero cuando se comenzó a averiguar todo al final, y cuando preguntamos la FIFA dijo que me podían llamar, que dependían de nosotros, pero si alguna otra selección reclamaba… Así que al final de la selección me comunicaron que no querían problemas”, afirmó.

“Eso fue un golpe duro para mí, porque una de las cosas que la UC me prometió fue poder ayudarme con la nacionalización para poder ser opción para la selección chilena”, cerró el portero que dejó el fútbol turco y ahora defenderá el arco del Elche en la Segunda División de España.

Matías Dituro explica su salida de Universidad Católica

La salida de Matías Dituro de la Universidad Católica es un tema sensible para los hinchas cruzados. El portero era capitán del equipo de Ariel Holan y tenía contrato vigente cuando decidió salir al Fatih Karagümrük. Cruzados lo dejó partir sin recibir un peso, a pesar de que existía un cláusula de salida en su contrato.

En su llegada al Elche, y en diálogo con TNT Sports, Dituro recordó a la UC. “Viví los mejores momentos de mi vida, no sólo en lo deportivo, sino que también nacieron mis dos hijos. El mayor es hincha de la UC, a nivel personal fueron momentos muy lindos y siempre estoy lleno del cariño de toda la gente”, dijo.

Su partida no se dio por lo económico, contó. “Recibí algún que otro mensaje sobre que me fui por plata y a Turquía me fui a recibir menos plata. Tenía contrato por cinco años y si hubiese querido plata me hubiese quedado sentado, pero yo no soy así”, expresó.

La razón tuvo que ver con su lugar en el club, aunque no profundizó más en la idea que lo hizo alejarse de San Carlos de Apoquindo. “Sentí que la forma de liderar mía no iba tan con el grupo y preferí dar un paso al costado”, concluyó el portero.

