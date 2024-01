La partida de Matías Dituro de Universidad Católica es algo que todavía no está del todo claro entre los hinchas cruzados. El portero se fue gratis de San Carlos de vuelta al fútbol europeo tras un año en el Celta de Vigo, esta vez para atajar en el Fatih Karagümrük SK de Turquía.

Esta decisión dolió y mucho en la precordillera, ya que se trataba del capitán del equipo tras el adiós de José Pedro Fuenzalida. Pese a todo, Dituro optó por armar maletas y partir del club cruzado.

A meses de esa decisión y luego de confirmarse su arribo al Elche de España, el Meta rompió el silencio y contó su verdad al respecto. Era cierto que su deseo era volver a jugar en Europa, pero bajo ningún punto de vista lo hizo por dinero.

“En Católica viví los mejores momentos de mi vida, no solo en lo deportivo, sino que también nacieron mis dos hijos. El mayor es hincha de la UC, a nivel personal fueron momentos muy lindos y siempre estoy lleno del cariño de toda la gente”, afirmó el arquero en charla con TNT Sports.

En ese sentido, declaró que “recibí algún que otro mensaje sobre que me fui por plata y a Turquía me fui a recibir menos plata. Tenía contrato por cinco años y si hubiese querido plata me hubiese quedado sentado, pero yo no soy así”.

¿Y por qué se fue entonces? Para Matías Dituro, su liderazgo en el camarín estaba fuera de sintonía. “Sentí que la forma de liderar mía no iba tan con el grupo y preferí dar un paso al costado”, concluyó el argentino.

¿Qué números tuvo Matías Dituro en el arco de Universidad Católica?

Sumando sus dos procesos en la precordillera (2018-2021 y 2022-2023), Matías Dituro atajó en 159 partidos, recibiendo un total de 165 goles. Con los cruzados ganó cuatro títulos de Primera División y ganó dos Supercopa de Chile.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.