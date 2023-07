En una situación poco común, José María Buljubasich convocó conferencia de prensa para este sábado. El gerente deportivo de Universidad Católica explicó, con lujo de detalles, la situación de la salida de Matías Dituro rumbo al fútbol de Turquía. Allí el Tati agregó que el portero no dejará dinero en las arcas cruzadas.

El relato cuenta que hace tres semanas Dituro pidió salir rumbo a Europa, todavía sin ofertas en mano. Recién esta semana llegó la propuesta, solo para el jugador, y “traía cero pesos para el club. Ni 500 mil, ni un millón, ni dos ni tres ni cinco. La oferta para el club era un finiquito y que Matías pudiera continuar su carrera en Turquía”, comentó.

“A partir de ahí continuamos las conversaciones para intentar tener un ingreso de parte del equipo turco para Católica y eso no se pudo hacer. Nosotros somos una SADP abierta a la bolsa, todo lo que hacemos debe estar informado, y como hubo información que no fue la precisa vimos necesario aclarar”, agregó Tati.

No juega más

Buljubasich explicó que Dituro no será considerado ante Curicó Unido este domingo. “El deseo de Matías de jugar estaba, pero el cuerpo técnico tomó la decisión, apoyado por la gerencia deportiva, de que los jugadores que lleguen a jugar mañana tengan el foco 100% en ese partido y en el resto del semestre”, detalló.

“Quienes van a jugar mañana se quedarán este semestre. Estamos en una situación en que tenemos que ganar el partido y es indudable que cualquier persona que tenga la cabeza en la salida, un viaje, en las revisiones médicas que se hará la semana que viene, es normal que su foco no esté 100%”, agregó Tati.

Por esa razón, todas las fichas están puestas en Nicolás Peranic. “Los partidos que le ha tocado jugar a Nico lo ha hecho bien. Lo hizo bien con Calera, con O’Higgins, San Felipe. Nos ha mostrado, cuando le ha tocado jugar, que tiene buen rendimiento”, comenzó el gerente deportivo.

“Por lo tanto confiamos en él, en el equipo, y que entre todos podamos hacer un muy buen partido el domingo y salir de una situación en la que no estamos cómodos. Deportivamente no estamos cómodos, venimos de perder dos partidos seguidos y necesitamos estar de la mejor manera mañana”, añadió.

¿Por qué lo dejan salir?

“Hay que reconocer que uno como club siempre va a intentar recibir un dinero por la salida de un jugador pero hay una línea de quiebre que es cuando hay que tomar la decisión de si lo dejamos o no salir. Y nosotros trabajamos con personas”, comentó Buljubasich.

Según él, en Universidad Católica “el directorio hizo una evaluación de factores, y ante el deseo de Matías de salir se priorizó que quería continuar su carrera en Europa y de esa manera hemos llegado a un acuerdo. Faltan trámites, queríamos explicar los detalles una vez que la operación estuviera cerrada, pero creemos necesario aclarar y precisar ciertas cosas que se han dicho”.

Además, para Buljubasich, en la UC “trabajamos con personas, no vendemos autos. Vendemos jugadores de fútbol, que son personas y también evaluamos el deseo, la familia y lo que hay detrás. Entiendo al hincha que dice que si no llega el monto de la cláusula el jugador no se va, es válido y podría pasar”.

“La relación con Matías es muy buena, no hay ningún problema. Respecto a lo que puede pensar el hincha, intentaré ser lo más claro posible. Cuando un club vende un jugador e ingresa dinero, algún sector de los hinchas nos acusan de que solo nos interesa el dinero”, sentenció el ex portero.

No buscarán otro arquero

Universidad Católica confía en Nicolás Peranic y Thomas Gillier como los arqueros a cargo de su pórtico. De momento, no traerán otro. “En principio estamos enfocados y confiando en Nico. Siempre decimos que el mercado de pases sigue hasta que se cierra, nunca se sabe, pero hoy confiamos en el rendimiento de Nicolás”, comentó Tati.

“No vemos como una necesidad imperiosa traer un arquero. Pero si aparece la oportunidad, teniendo en cuenta que no tenemos cupo de extranjero, igual estamos más pendientes en otras posiciones. Queremos incorporar uno o dos jugadores que podamos en otro puesto. Si aparece un arquero, podría ser, pero no es una necesidad ni algo que creamos que tenemos que hacer sí o sí. Confiamos en lo que nos puede mostrar Nico”, sentenció.