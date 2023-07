Esposa de Matías Dituro dispara por Twitter: "Hay una parte de la historia que no está contada"

Matías Dituro se fue con polémica de Universidad Católica. Quien fuera multicampeón con los cruzados, partirá al fútbol turco, dejando a la UC sin ninguna compensación económica y muy limitada en sus chances de reforzar el puesto de arquero.

Una situación que generó la obvia reacción de los hinchas de la UC, que para colmo ven como su equipo no gana, lo que mantiene pendiendo de un hilo la continuidad de Ariel Holan, y ven como de a poco se empiezan a alejar las chances de campeonar.

Por lo mismo, un usuario de Twitter, conocido como ElFelipeCruzado, señaló por esa red social “dejaste al equipo tirado cuando había que poner la carita. Lindas atajadas, partidos y títulos, que los ganamos porque estabas tu al arco, pero no quita que acabas de hacer una de las mariconadas más grandes que se hayan visto en la UC. Matías Dituro, no se olvida ni se perdona.

Un duro comentario que generó la respuesta de la esposa de Matías Dituro, Karen Acosta, quien señaló “¿no eras vos el fan número uno de Mati? ¡Pidiéndole que por favor vuelva! Te invito a casa para que le digas todo eso a la cara, espero que cuando cuente su verdad no le pidas perdón por privado”.

Además, replicó también: “Yo no soy la indicada para contar la verdad. Matías lo quiso hacer en conferencia y no lo dejaron, así como quiso jugar hoy (ayer) también. Ya lo hará el cuando lo considere necesario, pero mientras tanto los insultos y la difamación que está recibiendo gratuitamente no tienen vuelta atrás”.

“El foco en lo que viene”

Ya el día anterior al partido contra Curicó Unido, José María Buljubasich explicó la salida del golero, señalando que “queremos que los jugadores tengan el foco ciento por ciento en lo que viene”. Una conferencia donde no estuvo presente el jugador, quien tampoco ha recibido una despedida oficial del club.