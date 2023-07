Universidad Católica perdió 2-0 contra Curicó Unido en el Campeonato Nacional y dejó en la cuerda floja al técnico Ariel Holan, quien cayó por tercer partido consecutivo en una demostración del complejo momento que atraviesa el cuadro cruzado.

Jorge Contreras, emblema de Universidad Católica en la década de los 80 y 90, manifestó que la dirigencia debe tomar drásticas medidas con el estratega trasandino, debido a que el juego exhibido en el Maule fue muy pobre.

“Al parecer no da para más. El equipo que paró y la forma con que intentó jugar, me parece muy extraña”, comenzó analizando en charla con Redgol. Agregó que “eran cuatro delanteros prácticamente, pero con funciones que no eran de ataque. Y me llamó mucho la atención esa línea de cuatro, que parecía línea de tres”.

Por eso es enfático en señalar que “al parecer los jugadores no le creen mucho al técnico. Hay poca creación, nadie toma las riendas del equipo para hacerlo funcionar, ninguno de los que estaban en cancha, no hay situaciones ofensivas, no se llega”.

También ejemplificó con la jugada que le costó el 1-0 a la UC. “El penal fue tonto, porque Kagelmacher empuja al delantero que estaba de espalda al arco”, confesó.

Debido a esto es que indica que el entrenador debe irse. “Como es el fútbol, lo más lógico es que se termine el ciclo de Holan. No sé si Católica, por tener una buena imagen, no tome esa determinación, pero después de esto es claro que no hay respuesta. Y eso es porque el técnico no llega a los jugadores”, concluyó el Coke.