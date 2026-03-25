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Copa de la Liga

MINUTO A MINUTO: Sigue EN VIVO el duelo entre Ñublense y Católica por la Copa de la Liga

El cuadro cruzado es líder del Grupo B, tras vencer a la Universidad de Concepción en el primer encuentro.

Por Jose Arias

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La UC intentará ser líder total del Grupo B de la Copa de la Liga.
© JOSE ROBLES/SANTIAGO 2026 via PHOTOSPORTLa UC intentará ser líder total del Grupo B de la Copa de la Liga.

Universidad Católica quiere seguir con pie firme en la Copa de la Liga. El cuadro cruzado ganó en su primer encuentro, ante la Universidad de Concepción, y ahora enfrenta a Ñublense, en Chillán.

Es una buena oportunidad para el cuadro cruzado, que ha tenido un comienzo regular en la Liga de Primera 2026 y que pretende tener una buena performance en la Copa Libertadores.

Pese a ello, al frente tendrá un elenco que en el plano del torneo nacional viene muy bien y que, en el primer encuentro del Grupo B, empató ante Cobresal en El Salvador.

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Universidad Católica quiere seguir en buen rumbo en la Copa de la Liga. Tras vencer al Campanil en la primera fecha del Grupo B, ahora el cuadro cruzado se ve las caras con Ñublense, en Chillán.

Todos los pormenores de la previa y el minuto a minuto del partido, puedes seguirlos con nosotros, en RedGol. ¡No te lo pierdas!

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