Universidad Católica quiere seguir con pie firme en la Copa de la Liga. El cuadro cruzado ganó en su primer encuentro, ante la Universidad de Concepción, y ahora enfrenta a Ñublense, en Chillán.

Es una buena oportunidad para el cuadro cruzado, que ha tenido un comienzo regular en la Liga de Primera 2026 y que pretende tener una buena performance en la Copa Libertadores.

Pese a ello, al frente tendrá un elenco que en el plano del torneo nacional viene muy bien y que, en el primer encuentro del Grupo B, empató ante Cobresal en El Salvador.

ver también Ñublense vs. Universidad Católica: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Copa de la Liga

¿Cómo está actualmente la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa de la Liga?