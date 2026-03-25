A Universidad Católica se le avecina un calendario cargado de partidos durante el mes de abril. Entre Liga de Primera y su vuelta a la Copa Libertadores tras cuatro años, jugarán un duelo cada 72 horas por las próximas cinco semanas.
De hecho, la caravana de encuentros para Los Cruzados arranca este lunes 30 de marzo por el nuevo certamen local, cuando visite a Cobresal en El Salvador. Tras ello, deberá volver a Santiago para recibir a Palestino por liga, previo al estreno continental de local ante Boca Juniors.
Precisamente con miras al debut por Copa Libertadores, Católica recibió una mano amiga desde la ANFP. Según reporta La Tercera, ya tiene fecha para su duelo frente a los tetracolores y tendrá bastantes días para preparar el lance con el cuadro argentino.
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El matutino alerta que el encuentro entre La Franja y los árabes a jugarse en San Carlos de Apoquindo “se llevará a cabo el jueves 2 de abril a las 18 horas. Cinco días antes de su debut en la Copa Libertadores ante Boca Juniors, programado para el martes 7, a las 20:30 horas, el mismo reducto”.
Una noticia que además de ayudar a Católica, le dará una mano a Palestino, puesto que el miércoles 8 de abril se estrenarán en fase de grupos en Copa Sudamericana, cuando visiten al Deportivo Riestra trasandino, desde las 18:00 horas.
El calendario de juegos para la UC en abril
- Jueves 2 de abril / vs. Palestino / 18:00 horas / Claro Arena / Liga de Primera
- Martes 7 de abril / vs. Boca Juniors / 20:30 horas / Claro Arena / Copa Libertadores
- Semana del 12 de abril / vs. Audax Italiano / Estadio Bicentenario de La Florida / Liga de Primera
- Miércoles 15 de abril / vs. Cruzeiro / 18:00 horas / Estadio Mineirão de Belo Horizonte / Copa Libertadores
- Semana del 19 de abril / vs. Unión La Calera / Claro Arena / Liga de Primera
- Semana del 26 de abril / vs. Universidad de Chile / Estadio Nacional / Liga de Primera
- Miércoles 29 de abril / vs. Barcelona / 20:00 horas / Estadio Monumental de Guayaquil / Copa Libertadores
En síntesis
- Universidad Católica jugará cada 72 horas en abril entre el torneo local y su regreso a la Copa Libertadores.
- El duelo UC vs. Palestino será el 2 de abril, dando cinco días de margen para enfrentar a Boca.
- El ajuste de la ANFP también beneficia a Palestino previo a su debut en la Sudamericana.