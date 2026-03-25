Con mucho asombro han tomado los hinchas de Boca Juniors las primeras informaciones de venta de entradas para el partido por la Copa Libertadores ante Universidad Católica, programado para el 7 de abril en el estadio Claro Arena.

Fue el periodista Ezequiel Sosa, de radio La Red y TyC Sports, quien destacó en Argentina el proceso de venta de entradas visitantes para los hinchas de Boca, quienes reaccionaron con asombro.

“U Católica dio el OK para que vayan 450 hinchas de Boca a Chile”, explicó en una primera instancia, en un número muy inferior al que están acostumbrado los argentinos.

“La seguridad de ese país lo evalúa y si dan el ok podría haber hinchas visitantes en el debut de la Libertadores; Boca aún no ha sido notificado”, precisó en sus redes sociales.

La UC dispone un sector reducido de visitante, pero todo depende de las autoridades por medidas de seguridad. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Esto trajo de inmediato repercusiones, donde los hinchas de Boca Juniors aseguran que lo mínimo debería ser 4.500, en una cifra que escapa de toda realidad las nuevas instalaciones del Claro Arena, además de los abonos ya vendidos para la Copa Libertadores.

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Por lo mismo, apelan al reglamento de Conmebol donde se confirma que para la fase de grupos “los clubes locales están obligados a vender a los visitantes mínimamente 2.000 entradas”.

Conmebol precisa también que “en el caos de incumplimiento a estas disposiciones el club será sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol con una multa no inferior a USD 20.000”.

Algo que deberá resolver Universidad Católica, teniendo en cuenta la capacidad del Claro Arena, del sector visitante, además de que los hinchas cruzados se quieren hacer respetar en casa.

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¿Qué dice el reglamento?