Mauricio Isla puso fin anticipado a su aventura en Universidad Católica y terminó su vínculo para buscar nuevos desafíos. Si bien al Huaso se le ha vinculado con Colo Colo, todo indica de que viajará fuera del país para instalarse junto a su familia.

Tras confirmarse su adiós a los Cruzados, el lateral tuvo una despedida junto a algunos compañeros en un bar de la capital. Ahí se encontró con el artista urbano Marcianeke, con el que compartió un desenfrenado carrete. Así por lo menos lo reveló el propio cantante.

Marcianeke y los detalles de su carrete con Mauricio Isla

Marcianeke conversó con LUN sobre la fiesta de despedida de Mauricio Isla, un lugar al que nunca estuvo invitado pero al que llegó de casualidad. “Para mí fue coincidencia, llegué engañado”, lanzó.

“La Nacha (Ignacio Michelson, su pareja) me dijo que pasáramos a comer por ahí, que iban a estar unas amigas suyas que no nos iban a poder acompañar a nuestra celebración de cumple-mes en Viña del Mar. Al rato veo que me dicen: oye, te quieren saludar los de la Católica. Estaban ahí en la orilla. Yo no los conocía, pero los fui saludando y nos hicimos amigos”, agregó el cantante.

Si bien conversaron intimidades de sus vidas, Marcianeke prefirió evitar mayores detalles. “Me hablaron harto, preguntaban varias cosas. Por ejemplo, cómo me llevo con otros artistas o cómo monetizaba mis cosas. Les conté de mis errores y que estoy partiendo de cero. Ellos también me contaron sus cosas, pero no me corresponde contarlas”.

Eso sí, el artista urbano recalcó que el fútbol no es lo suyo. “Les pregunté cómo facturaban en los partidos y todo. Eso de ser de Colo Colo es porque mi papá es hincha. Una vez fui al estadio y se me dio la mano estar ahí echando la talla con los jugadores, pero del Colo, la U y rivalidades no cacho nada”.

Si bien el carrete estuvo encendido, los jugadores de la UC invitaron al cantante a seguirlo en otro lado. “Me quedé compartiendo en su mesa y me preguntaron que qué iba a hacer después. Les dije que estoy de aniversario, me voy para la playa, pero me decían que antes pasáramos a otro lado, a compartir otro rato. Yo insistí que tenía otros planes, pero la Nacha me llevó al lugar donde me estaban invitando, jajajá”, cerró.

Mauricio Isla cierra a lo grande su paso por Universidad Católica y se enfoca en lo que pasará con su carrera. A sus 34 años, el Huaso puede colgar los botines o buscar nuevos desafíos, por lo que tendrá que tomar una decisión en el corto plazo.