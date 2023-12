La UC evalúa un pasto sintético "que no existe en Chile" para el nuevo San Carlos de Apoquindo

Universidad Católica sigue avanzando con el nuevo San Carlos de Apoquindo, pero hay un tema importante que todavía no se define: si la nueva cancha será de pasto natural o sintético. Juan Tagle, presidente de Cruzados, comentó que la última opción se ve con muy buenos ojos.

En diálogo con ESPN, el timonel de la UC contó que “lo hemos evaluado y estudiado por varios meses, y hemos visitado canchas fuera de Chile. Si vamos por el camino del pasto sintético, es una calidad de pasto que no existe en Chile. Lo vimos en Botafogo, en Athletico Paranaense y Palmeiras”.

Tagle contó los motivos que lo hacen inclinarse por pasto sintético. Primero, comentó que el césped híbrido “es pasto natural que tiene un 6% o 7% sintético y es carísimo, y tiene los mismos problemas que con el pasto natural. Primero, un tema de riego. Luego, la posibilidad de darle un uso más intenso al recinto”.

“Hemos visto lo que pasa con los recitales y las zonas de los escenarios. Queremos la posibilidad de que ahí juegue el fútbol femenino y el formativo, y poder facilitárselo a otros clubes”, argumentó el presidente de Cruzados.

“Hay varios factores que nos conducen hacia eso (pasto sintético), pero también se analiza desde el punto de vista deportivo y médico. Hemos entrevistado a varios jugadores que juegan en este tipo de pasto. Tenemos toda la información para que el directorio tome una decisión”, continuó.

Por último, recalcó que el pasto sintético de San Carlos de Apoquindo no sería igual al de otros estadios de Chile. “Yo sé que la gente tiene resistencia porque los ejemplos de acá no son de los mejores. Pero se ha modernizado mucho. Tenemos toda la información y cuando tomemos la decisión la comunicaremos. Es un costo importante y no sobran las lucas”, cerró.

¿Cómo será el nuevo San Carlos de Apoquindo?

Los principales cambios del nuevo San Carlos de Apoquindo, que se inaugurará en el segundo semestre de 2024, es que tendrá dos niveles de graderías, además de palcos y cubiertas en las cuatro tribunas. El aforo del recinto aumentará en cuatro mil, pues pasará de recibir 16.000 a 20.000 espectadores.

No tendrá torres de iluminación, pues se instalarán luminarias LED de última generación. Otros cambios son que contará con zonas VIP, áreas de servicio y también comerciales. Los medios de comunicación que cubran los partidos en el nuevo San Carlos de Apoquindo además tendrán una nueva zona de trabajo.

¿Cuándo estará listo el nuevo San Carlos de Apoquindo?

La fecha de inauguración del nuevo San Carlos de Apoquindo no ha sido confirmada. Sin embargo, se espera que la renovada casa de Universidad Católica sea estrenada en el segundo semestre de 2024.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.