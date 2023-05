Mauricio Isla dejó Universidad Católica. Tras semanas complicadas, el Huaso puso fin anticipado a su vínculo con los cruzados y firmó su adiós a casi un año de haber llegado a San Carlos de Apoquindo, donde no pudo cumplir con las expectativas de su fichaje y estuvo ampliamente criticado por la hinchada.

El fin de su relación con la afición de Católica llegó después del clásico universitario, partido que se perdió por expulsión. El lateral no acompañó al equipo que enfrentó a Universidad de Chile ni como espectador y, peor aún, por lo menos en la mirada del hincha, publicó fotos de su viaje a Colombia después.

Si los fanáticos no lo perdonan por eso, tampoco lo hace Juvenal Olmos. El exjugador y entrenador de la UC condenó que el Huaso haya hecho público su viaje a Colombia, por más que haya recibido permiso del club para dejar el país mientras estaba suspendido por una tarjeta roja.

“Lo que ocurrió en el último clásico… Por más permiso que te den, cuando tu equipo está sufriendo en Concepción y tú a la misma hora te sacas una foto riéndote, en el fondo lo que estás haciendo es tocarle la oreja a tus empleadores”, dijo Olmos en Todos Somos Técnicos.

“No es que no lo puedas pasar bien en otro lado. Pero pásalo bien sin foto, o si no estás provocando”, acusó el comentarista en TNT Sports. Además, afirmó que el lateral no está enfocado en el deporte como para llegar a Colo Colo, club que busca un lateral derecho para el próximo semestre.

“Es un tipo que está desconcentrado, alejado de la propia realidad del club. No sé que problemas tendrá… todos podemos problemas emocionales en nuestra vida y no rendimos. Ese Isla no le da para jugar en Colo Colo. No sé si solucionó su problema”, cerró Olmos.