Guillermo Soto fue formado en Universidad Católica, pero apenas jugó tres partidos en la escuadra cruzada antes de salir a otros clubes. Pasó por Barnechea, Rangers y Palestino antes de recalar en Huracán, club donde juega desde 2022 y cuyo rendimiento le valió ser llamado por La Roja.

Dada la salida de Mauricio Isla de la UC, en San Carlos de Apoquindo pusieron los ojos en el lateral derecho formado en su casa. Desde el Globo confirmaron que están dispuestos a vender al chileno, pero que todavía no han recibido ofertas al respecto.

David Garzón, actual presidente de Huracán, aseguró que todavía no empezaron a negociar con los Cruzados. “A Huracán no ha llegado ninguna oferta por Guillermo Soto, tal vez Universidad Católica esté analizando la opción o ha hablado con el representante, pero en nuestro club no tenemos nada oficial”, destacó en entrevista con El Deportivo.

“Para nosotros es un jugador importante, al que le hemos comprado el 50% del pase, por eso está acá. Si llega un ofrecimiento tendríamos que analizarlo. Estamos abiertos a un traspaso si la oferta es buena para nuestro club y para el jugador”, agregó Garzón.

De momento no hay montos para un eventual traspaso, pero se presume que el Globo pedirá alrededor de 600 mil dólares por su pase. La situación que complica a la UC es que Soto no tiene cláusula de salida, por lo que será Huracán quien decida cuánto cobrar.

“No voy a hablar de cifras públicamente, porque eso tendríamos que conversarlo con el club interesado. Pero Guillermo Soto no tiene una cláusula de salida por contrato. Estamos para escuchar ofertas y el jugador también. Huracán es un club vendedor y si llega algo, lo analizaremos”, sentenció Garzón.