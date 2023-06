En pleno período de rumores en torno a posibles fichajes y también partidas, Universidad Católica ya planifica el plantel que conformará de cara al segundo semestre. Los cruzados necesitan hacer los movimientos justos que les permitan asaltar la punta del campeonato que actualmente posee Huachipato.

Ya se confirmó que Mauricio Isla no seguirá siendo parte del plantel cruzado para la segunda mitad del año, pero podría no ser el único en partir, ya que Ignacio Saavedra, según se reveló hace unos días, tiene interés de partir a Europa y ya su representante, Fernando Felicevich, se mueve para ubicarlo en algún lado del viejo continente.

Sin embargo, acá en Chile, ese movimiento ya encontró algunos enemigos. Uno de ellos es Juan Cristóbal Guarello, que en Radio Agricultura sentenció al volante y aseguró que este no tiene las herramientas para partir a jugar a Europa. “Uno veía al Saavedra del 2020 y lo comparas con el de ahora y es menor jugador que antes”, señaló.

“Dicen que se quiere ir ahora, ya, pero ¿dónde? Ya estaban humeando con Europa, al Toulouse diciendo que, si Suazo llegó allá, está bien, pero Suazo tiene para pelearla allá porque tiene ida y vuelta, tiene físico”, agregó.

“Saavedra no tiene con qué, porque no pisa el área rival, no es agresivo, no es vertical y se ha ido desdibujando”, sentenció el periodista.

Por ahora, del viejo continente han sonado los rumores de que podría partir al Toulouse de Gabriel Suazo, pero también existe la chance de que juegue en el Brujas de Bélgica. Además, a nivel sudamericano, se dice que el Inter de Porto Alegre estaría interesado en el volante.

Eso sí, por ahora todo está muy en verde y se trataría solo de sondeos. Lo cierto es que a Saavedra le quedan seis meses de contrato en Católica y, ya sea ahora o a fin de año, el volante tiene el interés por dejar la precordillera y buscar nuevos aires, luego de ya seis años jugando en el primer equipo de la UC.