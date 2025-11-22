Ganar o ganar: la formación de U. Católica para duelo clave contra Palestino

Sigue la fecha 28 de la Liga de Primera. Mientras este viernes se disputaron partidos claves para la zona baja, donde Deportes Iquique y Unión Española quedaron cerca del descenso, este sábado se juega un duelo fundamental para las copas entre U. Católica y Palestino.

Los cruzados están en el segundo lugar de la tabla de posiciones y clasificando directamente a Copa Libertadores 2026 con 51 puntos. Pero O’Higgins (50) y U. de Chile (48) le siguen de cerca. Por su lado, el Tino (45), por ahora clasificando a Copa Sudamericana, sigue con fe.

Es por eso que el partido contra los árabes, a disputarse este sábado a las 20:30 horas en el Claro Arena, es tan importante. Después, será clave también lo que haga el Capo de Provincia contra el Romántico Viajero, quienes se encuentran un día después a las 18:00 horas en Rancagua.

Y Daniel Garnero tiene buenas noticias, porque recupera a una figura para enfrentar a Palestino. Para este partido vuelve Gary Medel, quien ya cumplió sus dos fechas de castigo por su expulsión en el clásico universitario. El Pitbull será la gran novedad de la alineación.

Gary Medel vuelve a U. Católica después de cumplir su castigo | Photosport

U. Católica vs Palestino: la formación de los cruzados

Para el duelo contra Palestino, U. Católica formará con Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia y Alfred Canales; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

O sea, un solo cambio respecto al equipo que superó a Deportes La Serena en un partido difícil en la fecha pasada. Ignacio Pérez sale de alineación después de su expulsión por doble tarjeta ante los granates.