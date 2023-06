Este miércoles, si la condición climatológica lo permite, se terminará de jugar el Clásico Universitario, que fue suspendido cuando el reloj marcaba el minuto 31 en la ciudad de Concepción.

Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica, esta vez en Santa Laura, donde Franco Di Santo tendrá la gran misión de reemplazar a Fernando Zampedri en el ataque de la UC.

No hay presión

Tras la operación de Zampedri, el delantero argentino ha estado en recuperación, por lo que no alcanza a llegar al duelo con los azules, por lo mismo, el técnico Ariel Holan ha preparado a Di Santo para ser el gran reemplazante.

“Presionado no. Creo que va a ser la primera vez que me toca a mí jugar de 9, que es mi posición. Pretendo hacer lo que hice toda mi vida. Siempre fui un jugador muy polifuncional, y a la vista está la primera rueda que hice: creo que jugué dos partidos arriba con Fer, y el resto jugué por las orillas o más atrás”, comenzó contando en una entrevista con el diario La Tercera.

“Espero poder hacerlo lo mejor posible y lograr lo que hace el Toro, que es meterla. Eso es fundamental. Y si no, aportar al equipo desde donde me toque, pero no siento presión. Creo que es un reto lindo para cualquier 9 reemplazar a Fernando; así que, si me toca, lo voy a hacer de la mejor manera”, profundiza el atacante.

Oportunidad

Más allá de la importancia de enfrentar a la U en un Clásico Universitario, el delantero sabe de lo importante de los tres puntos, para escalar en la tabla de posiciones y quedar cerca de los punteros.

“Creo que, para los dos equipos, el Clásico Universitario va a ser un envión anímico muy grande. Son tres puntos que te acercan a estar arriba. Además, empezar ganando te da el impulso para lo que viene. Son tres puntitos más que no estaban”, precisa Di Santo.

“Sería redondear de mejor forma la primera rueda y empezar con un plus anímico. Creo que será un partido bravo. Va a estar picante, porque los dos necesitamos esos tres puntos”, finaliza.