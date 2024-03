Fernando Zampedri, delantero, capitán y referente de Universidad Católica, se mostró afectado por la eliminación de los Cruzados a manos de Coquimbo Unido este marte en la Fase 1 de Copa Sudamericana y pidió disculpas al hincha de la Franja.

Esto porque será otro año sin competencias internacionales para la UC, que la temporada pasada también fue eliminada tras una caída frente a Audax Italiano.

“Fue un partido duro, no tengo palabras. Necesitábamos clasificar y no pudimos, vamos a luchar en el plano local porque no nos queda otra”, afirmó Zampedri visiblemente shockeado por la derrota.

“Pedimos disculpas al hincha porque es un año más sin copa internacional y duele mucho, no se pudo otra vez, pero hay que seguir trabajando (…) Hay que poner energía en el plano local”, agregó el capitán cruzado.

El próximo desafío de Universidad Católica será el lunes 11 de marzo, cuando reciban a Everton a las 19:00 horas por la cuarta fecha del Torneo Nacional.

Fernando Zampedri y la falta de gol en Católica

Una marga estadística ofensiva dejó la caída de Universidad Católica frente a Coquimbo Unido por 2-0 en la Fase 1 de la Copa Sudamericana.

Pese a dominar la posesión del balón con un 68% y contar con más del doble de pases que los Piratas (493 vs. 228), los Cruzados sólo remataron una vez al arco en 90´ minutos.

Mientras que Coquimbo no tuvo problemas, dominó esta estadística con 14 tiros totales, de los cuales cuatro fueron al arco.

Dudan de la continuidad de Nicolás Núñez tras la derrota

La Católica ahora se centrará solo en las competencias nacionales tras despedirse del sueño de jugar internacionalmente. Juan Tagle por su parte, no escondió la tristeza que se adueñó de San Carlos “la eliminación es un fracaso de todos: dirigencia, de cuerpo técnico y los jugadores”, dijo el directivo.

“En consecuencia corresponde evaluar la situación y conversar. No somos de tomar decisiones en caliente. Se conversa con el cuerpo técnico y el directorio. Es todo lo que puedo decir, el golpe es muy duro. Felicitamos a Coquimbo Unido, fue un justo ganador”, agregó Tagle.

