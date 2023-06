La salida de Branco Ampuero de Universidad Católica de cara a la segunda rueda parecía un hecho. El zaguero fue sondeado por el Bolívar, actualmente dirigido por Beñat San José, para recalar allí de cara al próximo semestre. Sin embargo, todo apunta a que no pasará.

Precisamente Beñat, en conferencia de prensa, descartó este jueves que estuviera en negociaciones con Ampuero. Pese a que incluso se conocían los montos disponibles para ficharlo, el DT español aseguró que no tienen cupos de extranjeros disponibles.

“Respecto al jugador que me mencionas, no es cierto. Branco Ampuero es un jugador que tuve en dos equipos, al que aprecio mucho, un grandísimo defensor con una profesión tremenda”, comenzó el entrenador respecto al central de la UC.

Sin embargo, tardó poco en descartar su fichaje. “Lo comento porque me dijo el nombre, pero no contemplamos la llegada de ningún defensor extranjero. Estamos contentos y tenemos los extranjeros que queremos, y la verdad es que sí me llegaron los rumores de Branco Ampuero”, agregó.

De todos modos, Beñat San José aprovechó de tirarle flores a Ampuero. “No es cierto que hemos contactado con su agente ni con el jugador. Son rumores, no es cierto, pero aprovecho de decir que es un gran jugador”, sentenció.

Asimismo, Ariel Holan afirmó que conocen la supuesta partido pero que será cauto antes de despedirse directamente de su defensor. “No nos podemos manejar con rumores ni con supuestos para dar una opinión”, comenzó.

“Es difícil hablar sobre supuestos, porque hay varias posiciones en las que hay rumores (de salidas). Es difícil ser puntual porque si me tomo todos los rumores de muchas partidas implicaría tomar muchas decisiones. De mi parte, tengo que ser cauto y esperar a ver lo que pasa”, cerró el DT cruzado.