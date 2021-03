Valber Huerta revela su gran pena en la UC: "Lesionarme antes del partido con Vélez es una de las cosas que más me entristece"

Valber Huerta tuvo un gran 2020 junto a Universidad Católica, afirmándose en el equipo titular de Ariel Holan y siendo pieza importante en el arduo camino hacia el tricampeonato, sin embargo, el defensor cruzado quedó con una espinita clavada en el plano internacional.

El central, quien ya entrena bajo el mando de Gustavo Poyet, conversó en extenso con DirecTV, instancia donde conversó de su presente en la UC y dio detalles de los primeros días de trabajo junto al nuevo DT:

"Hemos tenido jornadas muy intensas. Gustavo Poyet es un entrenador que tiene las ideas muy claras y cuenta un plantel muy rico, que le permite plantear diferentes tácticas según el rival", comentó Huerta.

Sin embargo, el jugador de 27 años también se dio el tiempo de hacer un repaso de la temporada anterior, revelando que se quedó con una gran tristeza al no poder jugar el partido de revancha ante los de Liniers por los cuartos de final de Copa Sudamericana:

"Lesionarme antes del partido con Vélez (Sarsfield) es una de las cosas que más me apena de la temporada. Fue el día anterior que sentí el desgarro, los doctores me pidieron no jugar", relató.