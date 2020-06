Valber Huerta confía en que Universidad Católica llegará en buena forma al regreso del fútbol: "físicamente estamos bien"

El defensor de Universidad Católica, Valber Huerta, confía en que el plantel llegará en buen estado físico al eventual retorno del fútbol chileno, el cual asegura que no debería tener problemas para jugarse si se toman las medidas correspondientes.

"Si bien estamos pasando una etapa complicada, me imagino que se tomó esa fecha tentativa pensando que en ese momento la cosa esté un poco más controlada (...) Si en ese momento se ven que están las medidas y está un poquito más controlado no debería haber problema en volver a jugar", reveló el central en conferencia de prensa.

Además, Huerta aseguró que gracias a la preocupación del club cruzado por entregarles equipo para entrenar en casa durante la cuarentena, el plantel está en buena condición, y la única preocupación que podría surgir sería por el lado netamente futbolístico.

Huerta, que recientemente habló acerca de lo bien que se siente estando en Universidad Católica, aseguró que el equipo y sus colegas lo han respaldado para saber aprovechar la chance de vestir la franja y dar lo mejor de sí en el equipo precordillerano:

"En Católica se me ha dado todo. Doy gracias a Dios y a la vida porque se me dieron muchas oportunidades y en realidad las he aprovechado super bien. Tanto mis compañeros como el Cuerpo Técnico me han dado la confianza y creo que he respondido de buena forma", comentó el nacido en melipilla.