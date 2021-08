U Católica vs La Serena | Ver EN VIVO ONLINE y TV a la UC por la 15° fecha del Campeonato Nacional

Este sábado se dará inicio a la jornada 15 del Campeonato Nacional 2021, entre los duelos destacados de la fecha se encuentra el partidazo entre la Universidad Católica contra Deportes La Serena en San Carlos de Apoquindo.

Cruzados y papayeros necesitan volver al triunfo para seguir en la pelea en lo más alto del Campeonato Nacional. El cuadro de la franja viene de dos derrotas consecutivas que ponen en vilo a Gustavo Poyet en la banca cruzada.

La Universidad Católica llega a este duelo con una mala racha de dos derrotas consecutivas, primero ante Antofagasta por 3-2 y posteriormente ante la U, en una nueva edición del clásico universitario por 2-1, estos resultados tienen en el ojo del huracán al técnico uruguayo, quien no ha logrado convencer a los hinchas con el juego mostrado y sobretodo con los resultados conseguidos en la última parte del torneo local. A ello, se suman las informaciones de problemas dentro del camarín entre cuerpo técnico y jugadores.

La Serena por su parte, viene de dos empates consecutivos, no obstante, a pesar de no poder ganar, el cuadro de la cuarta región ha tenido una gran temporada 2021, donde no cae hace tres partidos, estos resultados le han permitido ubicarse en el 7° lugar de la tabla de posiciones con 20 unidades, peleando por un cupo a la siguiente edición de la Copa Sudamericana.

La UC viene de caer ante la U, en una nueva edición del clásico universitario. (Foto: Agencia Uno)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad Católica vs La Serena por la Fecha 15?

Universidad Católica vs La Serena juegan este sábado 7 de agosto a las 20:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Universidad Católica vs La Serena?

El partido entre Universidad Católica y La Serena será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD VTR: 855 (HD) DTV: 1631 (HD) ENTEL: 243 (HD) CLARO: 490 (HD) GTD/TELSUR: 845 (HD) MOVISTAR: 896 (HD) TU VES: **NO DISPONIBLE** ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2 VTR: 165 (SD) DTV: 631 (SD) ENTEL: 242 (SD) CLARO: 190 (SD) GTD/TELSUR: 71 (SD) MOVISTAR: 486 (SD) TU VES: 504 (SD) ZAPPING: 104 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Universidad Católica vs La Serena?

El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de Estadio TNT Sports.