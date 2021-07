Humberto Suazo tras remontada ante Palestino: "Veo que el futbol está más rápido, es motivación con 40 años"

Humberto Suazo fue la gran figura del épico triunfo por 4-3 de Deportes La Serena ante Palestino. Chupete fue clave para que los papayeros remontaran el 1-3 del primer tiempo y se llevaran tres puntos de oro para entrar en la lucha por el liderato.

El delantero de 40 años venía volviendo de una lesión pero eso no fue problema para brillar en la cancha de La Portada. Un rendimiento que tiene contento no solo al jugador sino también a los hinchas, que cada vez se encariñan más con el venido del planeta Gol.

Tras el encuentro, donde anotó uno de los goles y participó en las jugadas de los otros tres, Suazo conversó con TNT Sports y reconoció que el tiempo lesionado le ayudó. "Tuve una lesión complicada, casi seis semanas sin actividad, pero me sirvió para fortalecer en todo sentido. Hoy se hizo un segundo tiempo muy bueno y nos vamos contentos con el triunfo".

Suazo brilló ante Palestino y ayudó a la remontada de La Serena. Foto: Agencia Uno

Chupete también explicó las claves para remontar ante Palestino. "En el primer tiempo nos sirvió el descanso, nos dijimos las cosas, no era lo que habíamos trabajado. Encontramos un equipo que tocaba bien el balón, pero tuvimos la fortuna de descontar y la ventaja no era abultada. Hicimos cambios, hicimos nuestro fútbol y a la larga fuimos justos vencedores".

Por otro lado, Suazo valoró haber estado junto a su familia en la cancha para recibir un reconocimiento y así despedirse de uno de los suyos. "Se dio todo, que me pudiera ver mi familia y mi hijo que no me había visto en persona. Se va a México a estudiar, es una alegría que me acompañen en este partido tan importante".

El Chupete aprovechó la oportunidad para agradecer el cariño desde que está en los papayeros. "La Serena me ha traído puras alegrías y emociones, los niños están contentos. Me queda retribuir el cariño con buenas actuaciones, hacer goles y asistencias. Qué mejor que me esté viendo la familia en este momento".

Finalmente destacó que su edad no le impide mostrar su mejor versión. "Voy viendo que el futbol está más rápido, es motivación con 40 años entrenar día a día, no paro. El fin de semana es una exigencia importante y tengo que estar en condiciones para este tipo de partidos", cerró.