Universidad Católica vs Atlético Nacional | Horario, cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO a la UC por Copa Libertadores por Fox Sports

Este miércoles concluye la fase de grupos de la Copa Libertadores para la Universidad Católica. Los cruzados dependen de sí mismos para avanzar a la ronda de los dieciséis mejores de América. Sin embargo, para que esto ocurra, primero deberá enfrentarse a Atlético Nacional en San Carlos de Apoquindo.

La UC viene de una sorpresiva derrota en el torneo continental ante Nacional de Uruguay que contaba con varias bajas por covid-19. A pesar de la derrotas, el cuadro de la franja aún tiene la primera opción de acompañar a Argentinos Jrs a la siguiente ronda del torneo CONMEBOL.

Si los cruzados ganan clasifican automáticamente como segundo en el grupo F, sin embargo, si igualan con el cuadro cafetalero, deberán esperar el resultado entre Argentinos y Nacional, si los uruguayos ganan y la UC no, irián a Copa Sudamericana.

El presente de los dirigidos por Gustavo Poyet no es el mejor, vienen de caer ante Unión Española en el Torneo Nacional, mientras que, también sufre con las bajas. Sumado a la baja de José Pedro Fuenzalida, la Universidad Católica no podrá contar para este duelo con Matías Dituro y Fernando Zampedri, mientras que el primero dio positivo de covid-19, el delantero argentino no podrá estar debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

Luciano Aued por su parte, también es duda, el conjunto cruzado lo separó del plantel junto con Gastón Lezcano por ser contacto estrecho, ya se perdieron el duelo ante Unión Española, y no está claro si podrán estar presente ante los verdolagas.

Fox invita a entrar a su sitio www.foxsportspremium.cl y agendar todos los eventos de su parrilla (Champions, Copa Libertadores, WWE, UFC, F1, etc) en tu calendario personal, para así no programar reuniones ni nada del trabajo en esos horarios, y ganar premios y un contacto con un ídolo de cada categoría.

Día y hora: ¿cuándo juega Universidad Católica vs Atlético Nacional?



Universidad Católica vs Atlético Nacional será este miércoles 26 de mayo a las 22:00 horas.

Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV Universidad Católica vs Atlético Nacional?



El partido será transmitido por Fox Sports 1. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (HD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿dónde ver el partido EN VIVO y por STREAMING?

Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales puedes hacerlo en STAR y Zapping. Además podrás verlo completamente gratis a través de Facebook Watch.