Gustavo Poyet: "Si no clasificamos somos responsables, porque tenemos la opción de hacerlo"

Universidad Católica cayó ante Nacional en Montevideo y complicó sus opciones de pasar de ronda en la Copa Libertadores, pero sigue dependiendo de sí misma, situación que analizó el entrenador Gustavo Poyet.

El estratega indicó que tuvo que mover el equipo por problemas, como la baja de José Pedro Fuenzalida.

"Sucedieron cosas durante la semana que me llevaron a tomar esa decisión, siempre digo que el fútbol no es matemáticas y las frases hechas son lindas para repetirlas, como equipo que gana no se toca, muy lindo para después del partido, pero antes buscaba pases de gol para Valencia, desbordes y una característica distinta", indicó.

"Si me preguntabas hace tres semanas que llegando a la última fecha en calidad de local con un triunfo clasificamos, te lo firmaba, y esa es la situación. Tenemos que jugarlo de la mejor manera y ganar para pasar. Si no lo logramos somos responsables nosotros porque tenemos la posibilidad de hacerlo", expresó.

Luego analizó el duelo ante los charrúas, señalando que no cayeron en el estadio Parque Central por sentir presión.

"No creo que hubiera presión, fue un partido friccionado de Libertadores, evidentemente el gol con condicionó el juego porque Nacional se replegó bien. Teníamos que arriesgar en campo contrario todo el tiempo, los espacios eran muy pequeños. Tienes que tener precisión y calidad, pero el rival también juega", analizó.

Poyet confía en la clasificación - AgenciaUno

"El equipo salió a ganar, no a defenderse de Nacional. Son los riesgos que uno toma, buscamos un balance de atacar y defender bien, en una contra nos hacen el gol y a partir de ahí ellos hacen el partido que le convenía. Tuvimos nuestras chances, no merecimos perder, pero así es el fútbol", remató.