Bambino Pons sigue enamorado de Clemente Montes: "Lo comparé con Messi porque engancha como él, me subyugó"

Universidad Católica se juega gran parte de la clasificación en la Copa Libertadores este miércoles ante Argentinos Juniors, donde espera que uno de sus juveniles estrella, Clemente Montes, sea vital.

El joven puntero tuvo un gran rendimiento ante Nacional, por lo que fue alabado por el relator argentino Bambino Pons, quien incluso se atrevió a decir que el cruzado juega parecido a Lionel Messi, lo cual ratificó.

"Comparé a Montes con Messi porque me pareció que enganchaba como Messi, cortito. Y después con Caniggia cuando vi que se desplazaba por la izquierda, volaba y metía la diagonal", dijo el transandino a LUN.

"No lo conocía. Lo dije cuando iba a entrar. Creen que uno tiene que saber todo, pero. No lo conocía. Habitualmente conozco a la mayoría, pero al chico no lo conocía. Cuando empezó me subyugó, fue como un flechazo. Hizo dos o tres amagues, un gol, un pase gol, pegó en el palo", agregó el también comentarista.

Clemente Montes ya debutó en la Roja - AgenciaUno

Luego Pons añadió que "se me vino eso a la cabeza. Por ahí soy un loco. No hay que darme bola, porque al pibe por ahí lo mareo más de la cuenta, aunque sé que está bien equilibrado, pero pobrecito. Lo hice con todo respeto y lo más sano posible".

Clemente Montes sigue con su desarrollo, y mientras más suma minutos en Primera, más elogios recibe, hasta de la prensa internacional.