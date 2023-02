Matías Fernández anunció su retiro del fútbol profesional y de inmediato los fanáticos del fútbol chileno se llenaron de recuerdos del "14", quien se suma a la lista de jugadores de aquel Colo Colo de Claudio Borghi que ya colgaron los botines, como Rodrigo Meléndez, Gonzalo Fierro, Arturo Sanhueza, Jorge Valdivia, José Luis Jerez y Benjamín Ruiz, un lateral derecho que el Bichi pidió desde Audax Italiano.

El ex carrilero audino y del Cacique, a quien muchos le atribuían un gran parecido con el actor Gonzalo Valenzuela cuando jugaba, creó una aplicación que resultó clave para que un delantero estadounidense con raíces africanas de casi dos metros llegara a prueba a Universidad Católica. Se llama B-Talent Star y le consiguió un período de evaluación a Ousman Touray, cuyos padres son de Gambia.

Según contó Las Últimas Noticias, este miércoles 15 de febrero a Chile, donde estará por dos semanas para intentar hacerse un espacio en los Cruzados. "Ousman descubrió la aplicación en Estados Unidos, la descargó y creó su perfil para llegar a la UC. El proceso fue súper simple, mandó su talento, el scouting lo vio digitalmente y lo aprobó para verlo en terreno", explicó el Benja Ruiz respecto de su negocio, que cuenta con el experimentado veedor chileno Jorge Alvial como director deportivo internacional.

Es más, el ex ojeador del Chelsea de Inglaterra fue clave en este viaje de Touray a Chile. En su trabajo de garzón le tocó atender a Alvial. "Le tengo que agradecer a Jorge por esta oportunidad de venir a un gran ambiente para desarrollarme. Vengo para aprender español, quedar en el equipo Sub 20, eventualmente subir al primer equipo", detalló el centrodelantero, quien llegó a estar en el equipo B del FC Cincinatti, donde cautivó por su registro de 65 goles en 16 cotejos de nivel escolar.

"Nací en Maryland, pero me fui a Gambia muy chico, allá viví cerca de 15 años y empecé con el fútbol en una academia local. Jugué ahí hasta 2016, cuando falleció mi padre. Regresé a Estados Unidos y conocí a Jorge Alvial, quien me llevó a vivir a Cincinatti. Estoy un poco nervioso porque es mi primer viaje a Sudamérica, pero me tengo fe en las pruebas. He entrenado duro para esto", dijo el menor de cuatro hermanos, quien llega con un sueño claro: causar una gran impresión en San Carlos de Apoquindo.

Sobre sus cualidades en el campo, Touray apunta que "me gusta correr a la espalda de los defensores, pero no tengo problemas en aguantar el balón si el técnico me lo pide. Soy bueno en el juego aéreo, sobre todo en las pelotas paradas. Algunos me ven cosas de Lukaku, Drogba o Giroud". ¿Con qué se encontrará la Franja cuando lo reciba?