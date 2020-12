Universidad Católica vs Vélez | Día, hora y canal para ver en vivo a los cruzados por la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana

Un partido al todo o nada tendrá Universidad Católica este martes cuando se juegue el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana, logro que podría acercarlos al sueño de ir por el título.

Esta semana enfrentarán por la revancha de los cuartos de final con Vélez Sarsfield, esto luego de vencer por 2-1 a los argentinos en el duelo de ida. Los goles de Fernando Zampedri y Edson Puch dejaron con un esperanzador triunfo de visita a la UC y con la primera opción de avanzar de llave cuando los reciban por la vuelta en San Carlos de Apoquindo.

Una victoria, un empate y hasta una derrota por 1-0 le serviría a los cruzados para avanzar de ronda y eliminar al cuadro del chileno Pablo Galdames. El mediocampista se perdió la ida por estar recién volviendo luego de dar positivo en Covid, pero este fin de semana fue titular en la Copa Diego Armando Maradona y es alternativa en El Fortín que viene con todo para sorprender a Católica en la Pre-Cordillera.

Pero no todas las noticias son buenas para los universitarios y tienen una importante baja para este duelo. Fernando Zampedri dio positivo en coronavirus y no podrá estar en este partido. Ausencia sensible para el equipo de Ariel Holan y que deberá arreglárselas para reemplazar a su goleador.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad Católica vs Vélez?



Universidad Católica vs Vélez juegan este martes 15 de diciembre a las 21:30 horas de Chile.

Fernando Zampedri será baja en la revancha con Vélez por dar positivo en Covid. (Foto: Getty)



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Universidad Católica vs Vélez?



Universidad Católica vs Vélez será transmitido por Directv Sports 610 (SD) - 1610 (HD).



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Universidad Católica vs Vélez?



Si buscas un link para ver en vivo Universidad Católica vs Vélez, podrás hacerlo en la app Directv GO.