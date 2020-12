Fernando Zampedri tras dar positivo al Covid-19: "La tristeza es muy grande por los desafíos que se vienen por delante"

Universidad Católica recibió una de las peores noticia que podía tener en la previa de la revancha ante Vélez Sarsfield por Copa Sudamericana. Los cruzados informaron que Fernando Zampedri dio positivo al coronavirus tras el viaje a Argentina y queda descartado para el duelo del próximo martes.

El delantero, que ha sido determinante con sus goles, deja a los de la franja con una baja más que sensible. Y fue el propio jugador quien sacó la voz para explicar lo ocurrido y su estado actual.

A través de su cuenta de Instagram, Zampedri publicó una imagen señalando que "lamentablemente me diagnosticaron positivo en COVID-19, asintomático y en perfecto estado de salud. Hoy en día nadie está exento en este contexto tan grave de pandemia. Desde el momento en el que fui informado, nos encontramos realizando el aislamiento correspondiente con mi familia".

Fernando Zampedri se perderá la vuelta ante Vélez tras dar positivo por Covid-19. Foto: Getty Images

El delantero no se detuvo ahí y lamentó no poder estar presente en la instancia clave que enfrentarán los cruzados. "Hoy la tristeza es muy grande por todos los desafíos que se vienen por delante y de los cuales no voy a poder ser parte. Confío plenamente en mis compañeros y todos los que forman parte de la UC para seguir con la fuerza que venimos partido tras partido".

Finalmente Zampedri aseguró que no bajará los brazos para volver a las canchas. "Es un obstáculo más, que sé que voy a sobrepasar con el apoyo de mi mujer, mi hija, de la familia y de toda la buena energía que me trasmiten, que sin dudas llega".

Universidad Católica llega al duelo del martes 15 de diciembre con una ventaja de 2-1 ante Vélez. Todo se definirá a partir de las 21:30 horas.